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踢警長囚4月上訴刑期 文員獲「法外施恩」即時釋放

【明報專訊】去年1月5日上水遊行，一名29歲男文員涉在上水中心樓梯腳踢便衣警長背部一下，他早前承認一項襲警罪，還押7個多星期後被判監4個月。他就刑期過重提出上訴，昨於高等法院上訴得直，獲即時釋放。上訴人減刑後只剩17日刑期，就他患有焦慮症及抑鬱症，法官黃崇厚認為「可以法外施恩」，有旁聽者知悉裁決後激動相擁落淚。

上訴人聶子聰（29歲）准保釋等候上訴，上訴方表示，上訴人還押時身體和精神變差，對環境感壓力和恐懼，並強調他判刑前有徵狀。上訴方稱，上訴人僅是衝動踢警長一下，而原審裁判官判刑過重，望法庭考慮他已還押53天，准許即時獲釋。上訴方透露他持會計學士學位，在獄中考取通渠牌照打算移民澳洲。

被告抑鬱焦慮 免餘下刑期

答辯人律政司一方則表示，上訴人腳踢警長或令多名警員跌落樓梯，便衣警長沒頭盔和護膝保護，亦會激發在場群眾發生衝突，產生漣漪效應和具潛在風險，上訴人不適應獄中生活並非考慮因素。

黃官聽畢陳辭後，認為本案性質和情節嚴重，涉公眾示威或產生漣漪效應，就襲警罪成須判即時監禁。他稱雖然本案較龔逸勤案嚴重，惟判刑有下調空間。黃官續稱，警長當時高速跑落樓梯，上訴人有可能阻礙他執行重要任務，亦不可忽視對公眾安全的風險。

黃官表示，案發時在合法遊行後，現場有人叫囂，情况相對和平，警長沒有跌倒受傷；而上訴人沒預謀及單獨犯案，被捕時無反抗，亦沒使用武器。上訴人較早前一度撤銷保釋還押，及後因身體問題申請保釋。

黃官信納醫生報告稱上訴人患焦慮症及抑鬱症，在獄中難面對不當對待，他的精神病可能復發或惡化。黃官認為判囚15周足以反映刑責，就他認罪判囚10周，變相尚餘17日未服刑期，黃官終「法外施恩」改判即時釋放。

【案件編號：HCMA18/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 上訴得直 襲警罪 上水 反修例運動

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