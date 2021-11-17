咬趙家賢案 被告問傷者能否原諒 同案4人傷 背傷女事主：覺得有尖嘢拮我

被指曾罵「大陸仔」 傷者稱忘記

被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。辯方盤問事主溫浩倫，問他是否同意供詞有誇大及不正確之處。溫稱不信有誇大，但認同述細節時或有不正確。辯方提出當時溫與太太曾上前拉着被告，不容被告離開，兩人更有爭執，溫浩倫則稱沒印象，但記得被告曾走開一兩步。辯方又稱被告高叫「光復台灣」後，事主太太或他人曾罵「大陸仔」，溫稱聽過一次，但忘記是否太太出言。

溫早前供稱被刺傷後曾向太太說「我瀨咗嘢」，辯方指出其口供沒記錄。溫翻閱口供後同意口供沒這句話，但記得曾說過，且在受襲後叫家人逃走。另溫曾供稱看到被告的雙手插在背囊內，惟辯方指出被告從未把雙手放入袋內，溫表示不同意。

溫浩倫的太太梁碧琪昨供稱，當日他們在太古城出口聽到被告用普通話高叫「光復台灣」，胸前揹背囊，右手放袋內。其丈夫聽到後大聲說了句「你講乜×嘢？」。被告細聲說了一兩句話並走開，其後掉頭走近他們。梁稱，她看到被告的手有所動作，狀似襲擊，被告右手從背囊中抽出來，她的堂家姐亦說「你唔好郁手」。

見丈夫捂腹部 喊「被告有刀」

梁續稱，丈夫上前阻止，未幾看到他用手捂着腹部，並說被告有刀，囑他們離開。梁打算走開時，回頭看到丈夫跪下及趴在地上，被告則用手打向其夫後頸兩至三下，更聽到丈夫痛苦呼叫。梁碧琪見狀用手推開被告，反遭被告捉着左手，其後她後背近頸處受襲，「覺得有尖嘅嘢拮我」。被告鬆手後，她亦倒地。她其後向保安及途人求助，並坐在門口，有人協助她捂着傷口。

辯方盤問時問及，其夫有否向她說過「我瀨咗嘢」，或曾舉手襲擊被告，梁稱無印象。辯方指出，被告雙手不在背囊內，梁表示不同意；辯方又提到被告高叫後，有人回應「呢度香港嚟、大陸佬」，她稱沒有聽到。辯方續說，當時梁曾拉着被告不容許他離開，梁回應「冇咁嘅事」。案件今續。

【案件編號：HCCC 204/20】

明報記者

（反修例風暴）