咬趙家賢案 被告問傷者能否原諒 同案4人傷 背傷女事主：覺得有尖嘢拮我

【明報專訊】前年11月太古城外發生揮刀傷人案，4人受傷。傷者之一民主黨時任區議員趙家賢被咬甩左耳，案件昨在高院續審。辯方大律師鄭從展甫開始盤問即代表被告向當日被刺傷後一度危殆的事主致深切歉意，說，「佢傷害好幾個人包括閣下，你今天能否原諒被告？」法官張慧玲打斷，稱問題與本案無關，證人是否原諒被告，毋須向法庭交代。與丈夫同被刺傷的女事主供稱，她後背受襲時「覺得有尖嘅嘢拮我」。
被指曾罵「大陸仔」 傷者稱忘記
被告陳眞（案發時48歲）否認3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪。辯方盤問事主溫浩倫，問他是否同意供詞有誇大及不正確之處。溫稱不信有誇大，但認同述細節時或有不正確。辯方提出當時溫與太太曾上前拉着被告，不容被告離開，兩人更有爭執，溫浩倫則稱沒印象，但記得被告曾走開一兩步。辯方又稱被告高叫「光復台灣」後，事主太太或他人曾罵「大陸仔」，溫稱聽過一次，但忘記是否太太出言。
溫早前供稱被刺傷後曾向太太說「我瀨咗嘢」，辯方指出其口供沒記錄。溫翻閱口供後同意口供沒這句話，但記得曾說過，且在受襲後叫家人逃走。另溫曾供稱看到被告的雙手插在背囊內，惟辯方指出被告從未把雙手放入袋內，溫表示不同意。
溫浩倫的太太梁碧琪昨供稱，當日他們在太古城出口聽到被告用普通話高叫「光復台灣」，胸前揹背囊，右手放袋內。其丈夫聽到後大聲說了句「你講乜×嘢？」。被告細聲說了一兩句話並走開，其後掉頭走近他們。梁稱，她看到被告的手有所動作，狀似襲擊，被告右手從背囊中抽出來，她的堂家姐亦說「你唔好郁手」。
見丈夫捂腹部 喊「被告有刀」
梁續稱，丈夫上前阻止，未幾看到他用手捂着腹部，並說被告有刀，囑他們離開。梁打算走開時，回頭看到丈夫跪下及趴在地上，被告則用手打向其夫後頸兩至三下，更聽到丈夫痛苦呼叫。梁碧琪見狀用手推開被告，反遭被告捉着左手，其後她後背近頸處受襲，「覺得有尖嘅嘢拮我」。被告鬆手後，她亦倒地。她其後向保安及途人求助，並坐在門口，有人協助她捂着傷口。
辯方盤問時問及，其夫有否向她說過「我瀨咗嘢」，或曾舉手襲擊被告，梁稱無印象。辯方指出，被告雙手不在背囊內，梁表示不同意；辯方又提到被告高叫後，有人回應「呢度香港嚟、大陸佬」，她稱沒有聽到。辯方續說，當時梁曾拉着被告不容許他離開，梁回應「冇咁嘅事」。案件今續。