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回應拒續外媒記者簽證 稱自己申美簽證亦被拒 林鄭：批核屬政府主權

【明報專訊】英國《經濟學人》記者黄淑琳向入境處申請續領工作簽證被拒，記協促多次申明新聞自由受保障的特區政府交代拒絕原因。特首林鄭月娥昨回應提問時表示，簽證批核是任何一個政府的自主權，她說自己作為香港特別行政區首長，申請美國簽證時都被拒絕，雖然她不同意，但這都是美國政府的自主權。特首辦其後回應本報查詢補充，特首被拒發簽證是源於美國對林太的制裁。

特首辦補充：

特首簽證被拒 源於受制裁

林鄭月娥昨早出席行政會議前見傳媒，有記者表示近年有外國記者申請簽證被拒，黄淑琳事件並非首宗個案。林太被問可否向外國記者保證，他們的簽證申請將得到及時處理和具透明度，以及解釋為何拒絕向黄淑琳發簽證。

林太表示，簽證批核是任何一個政府的自主權，入境處長有權就每宗個案決定是否批出或延長簽證，或對簽證施加條件，政府不會評論個別個案。她續說，香港作為國際城市，歡迎海外媒體來港，而且有很多海外傳媒機構，都以香港作為基地。她說會繼續為外媒在香港運作及招聘工作提供便利，但強調一切都要按香港的政策行事，特別是現時香港已訂立《港區國安法》，任何政府活動，國安法都是重要考慮。

美國政府去年8月宣布制裁11名中港官員，包括林鄭月娥。林太去年8月8日曾在facebook專頁發文回應，提及她2016年6月以政務司長身分訪問美國時申請入境簽證。林太在文中透露，「我的訪美簽證有效期是到2026年，既然本人並不嚮往到這個國家，看來也可主動註銷了」。

本報向特首辦查詢林太何時申請美國簽證被拒，以及被拒多少次。特首辦回覆稱，特首昨早會見傳媒時所指的是美國單方面對其實施的不合理「制裁」，當中涉及拒發簽證及簽證限制。

相關字詞﹕工作簽證 入境處 簽證 經濟學人 林鄭月娥

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