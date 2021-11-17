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foodpanda談判無果 勞方代表籲復工 資方拒訂最低服務費訴求 明日再談判

【明報專訊】foodpanda外賣員過去周末罷工抗議資方無理削減訂單基本服務費，8名外賣員代表昨午與資方會面，提出15項訴求包括訂立最低服務費、改善訂單派送系統等，經歷逾7小時談判至今晨12時半，雙方仍未達成共識。勞方代表稱資方有釋出善意，但對於要求設最低服務費的訴求「不肯讓步」，有待周四再談判，呼籲外賣員今日復工；資方稱部分解決方案有待落實。

8名外賣員代表昨午5時到foodpanda上環總部與資方會面，當中有南亞裔及本地外賣員，包括車手、步兵。他們提出15項訴求，包括訂立最低服務費，電單車手每張訂單至少50元服務費、步兵及單車手每張訂單至少30元服務費；不應無理凍結外賣員帳號或合約；以實際送遞路程計算服務費，取代以直線距離計算；改善訂單派送系統等。

營運總監：會議有進展

工會：資方釋出善意

雙方今凌晨會見傳媒，foodpanda營運總監Pedro Dias稱會議取得重要進展，但部分解決方案有待落實，又稱不會懲罰罷工者。飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興稱談判情况良好，外賣員充分解釋怒氣，資方亦釋出善意，稱可改善大部分情况，但對方指未必即時改到香港分區政策，但會積極向總公司爭取，雙方周四會再談判。對於設最低服務費訴求，Pedro Dias稱有達成協議，但何鴻興稱資方不肯讓步、態度強硬，引述對方指「話唔到事」。另一外賣員代表Waqas Fida呼籲外賣員今日復工，等待周四結果。

雙方談判約3小時後一度陷入僵持，仍未就首項議題、訂立最低服務費訴求達成共識。鄭先生中途下樓交代進展，形容談判僵持，資方拒增加基本服務費，只提出不同獎金方案，亦拒承諾發放獎金後是否不再減基本服務費。他說，上述15項訴求不是出席會議者的個人訴求，而是他們花了7小時看Telegram群組各人發言，再整合訴求。

40外賣員聲援抗議

警舉藍旗指未經批准集結

約40名外賣員下午到場聲援，多人高舉標語抗議。多名警員在場戒備，拍攝現場，並提醒在場者遵守限聚令，其後有警員一度舉藍旗指在場者參與未經批准集結，呼籲他們盡快散去。部分外賣員昨晚留在現場等候談判結果。

相關字詞﹕勞資談判 罷工 外賣員

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