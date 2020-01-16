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海關追截快艇 檢890公斤龍蝦

【明報專訊】海關前日在香港仔避風塘的反走私行動期間，發現一隻可疑快艇，遂派出高速截擊艇上前追截，成功拘捕船上兩名男子，檢獲890公斤活龍蝦及930公斤海參，總值約1000萬元。

連930公斤海參 總值1000萬

海關前晚在上址發現可疑船隻無亮起航行燈，船上疑配有兩個舷外引擎，並以慢速向避風塘口駛去，關員隨即通知船隊同事，並對目標船展開截查行動。船隊關員接獲通知後，即調配附近巡邏的高速截擊艇調查，並在東博寮海峽對出發現該快艇，在無亮起航行燈下，以時速超過45浬，向邊界方向行駛。

港口及海科海域行動課海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，追截的關員向走私快艇表露身分並要求停船，惟對方無理會並加速逃走，更企圖誘使關員駛向南丫島東南面山邊及淺灘。經海關雷達監控指揮中心實時分析航速、航向及水流後，利用水域特性，追截約10分鐘後截停快艇，拘捕兩名男子。

有組織罪案調查科特別調查課特別調查第一組指揮官呂少輝稱，走私近日改變模式，改經香港西南水域走私，並只安裝兩個舷外引擎，落貨後亦無立刻高速駛離岸邊，反而熄航行燈，以慢速駛向避風塘口。他說，以往一隻走私快艇一般可裝180箱貨物，而今次只有77箱，相信走私分子冀減輕貨量加速突圍海關截擊。

相關字詞﹕龍蝦 走私快艇 海關

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