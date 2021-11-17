女嬰初斷輕微出血 轉院揭顱內嚴重出血

頭有腫塊 疑吸盤致出血

女嬰在1月30日淩晨3時27分出生後，助產士通知兒科駐院醫生李詠琛到產房為女嬰施救。李詠琛供稱，抵達產房時發現女嬰喘氣，臉色蒼白，有微燒，遂在3時40分將女嬰送抵初生兒深切治療部，女嬰呼吸迅速改善，她續為女嬰輸生理鹽水。李檢查女嬰頭皮有腫塊，考慮她曾四度使用吸盤，懷疑是帽狀腱膜下出血，故緊密監測她的頭圍和腫塊質地，亦評估女嬰可能需要輸血，為女嬰驗血和配血。至早上6時11分，她發現女嬰反應不活躍，血液酸性高，遂通知兒科駐院醫生周哲光。

周哲光則供稱，抵達後檢查女嬰顱外出血，血液循環亦不理想，診斷為帽狀腱膜下出血，決定為女嬰插喉供應純氧，並獲其母親同意輸血。早上8時12分，周哲光觸摸不到女嬰的心跳，施心外壓為她急救，7分鐘後情況改善，惟周發現女嬰的輸液位置出現滲血，判斷可能因帽狀腱膜下出血，引致瀰漫性血管內凝血，故為女嬰輸凝血因子。

不宜洗腎及腦掃描

女嬰在深切治療部留醫，曾為她施救的兒科副顧問醫生馮寶姿供稱，1月31日判斷女嬰曾出現帽狀腱膜下出血，腦部短暫缺血及缺氧，致腎衰竭，故聯絡全港唯一設兒科腎科中心的瑪嘉烈醫院，研究可否轉院洗腎，惟當時女嬰情况未穩定，依賴機器維生，不可能洗腎。馮續稱，女嬰腎功能持續轉差，處方利尿藥亦無幫助，洗腎是「唯一考慮」，終於2月4日安排轉院洗腎。

醫療報告顯示，女嬰在2月1日接受電腦斷層掃描，證實曾出現帽狀腱膜下出血（屬顱外出血），顱內僅輕微出血。惟她在2月4日轉送瑪嘉烈醫院後，電腦斷層掃描顯示她嚴重顱內出血，不適宜洗腎。

馮寶姿解釋，女嬰血壓及心跳不理想，故起初評估運送女嬰作電腦斷層掃描，可能增加風險，至2月1日才因女嬰曾抽筋，作首次電腦斷層掃描；而女嬰其後昏迷指數穩定，凝血情況亦正改善，沒迹象顯示有顱內出血，故沒再作電腦斷層掃描。研訊今續。

【案件編號：CCDI-261/16】

（女嬰夭折案）