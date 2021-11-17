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女生隔10小時注抗生素不治 醫生不解院方「咁耐先打」

【明報專訊】21歲女學生於2017年1月因心口痛等被送到瑪嘉烈醫院，其間心臟兩度停頓，經搶救後回復心跳，惟一直昏迷不醒，22日後疑因心肌炎死亡，死因庭昨就事件展開研訊。庭上證供顯示，瑪嘉烈醫院的「牌板」顯示，由醫生處方藥物至院方為死者注射抗生素，過程長達10小時，家屬在庭上質疑院方延遲或無使用藥物，內科醫生在庭上即場翻看「牌板」後稱不知原因，強調愈早注射愈好，惟「工友幾時拎到上嚟，唔喺我控制範圍內」。

死者蘇潔茵（終年21歲），2017年1月26日在瑪嘉烈醫院死亡。醫管局有大律師代表列席，死者父母和姐姐在家屬席列席，無律師代表。死者父親蘇遠光供稱，女兒因頭暈作嘔、食欲不振、雙腿無力，2017年1月4日到瑪嘉烈醫院急症室求醫。

官質疑6小時未有驗血報告

急症醫生：流感高峰期

當日為死者診治的瑪嘉烈醫院急症室醫生盧偉供稱，死者早上入院時心跳加速及心口痛等，痛感延至左肩，導致左上肢麻痹，檢查後發現其心臟的胸椎下方有雜音，將她送到內科病房檢查。內科及老人科病房醫生王華鈦指，死者傍晚起白血球指數超出正常的3倍，代表死者可能有炎症，心臟酵素亦比常人高，他安排死者驗血，下午5時下班後仍未有報告，改由內科醫生鄧宇軒接手。

死因裁判官黃偉權關注為何隔了6小時仍未有報告，以及死者的驗血檢查是否需要標注「緊急」，盧稱有其他「超緊急」的病人，例如車禍入院，加上1月正值流感季節高峰期，驗血需時3至5小時。

曾情緒激動 心臟兩度停頓

病房護士崔詠儀稱，死者在病房內有暴力行為「想打人」和「激動想走落牀」，獲內科醫生鄧宇軒指示可「約束」死者手腳，以免傷害自己及他人。鄧宇軒供稱，當日5時許接獲護士通知指死者變得情緒激動及不安，傍晚6時許得知死者驗血報告出爐，顯示白血球和心肌酵素均超出正常範圍，其後到病房為死者檢查，處方抗生素「特智星Tazocin」及生理鹽水，由於當時鄧只有半年資歷，他詢問兩名內科醫生意見後，改為處方抗生素「羅氏芬Rocephin」及抗病毒藥「阿昔洛韋Acyclovir」。

鄧安排死者進行「腰椎穿刺」，診斷是否有中樞神經系統感染，因根據國際指引要排除此可能性後，才可懷疑死者是否有心肌炎。然而在晚上近10時至10時半期間，死者心臟兩度停頓8至10分鐘，急救後回復心跳，及後送到深切治療部。

處方醫生：

工友幾時打「唔喺我控制範圍」

死者姐姐問鄧，病人應在醫生處方藥物後多久內接受藥物？鄧稱「一定係愈早注射愈好，工友幾時拎到上嚟，唔喺我控制範圍內」。

死者姐姐質疑院方根本無為妹妹注射抗生素，鄧翻看「牌板」後，稱他在2017年1月4日晚上7時許處方藥物，翌日凌晨5時許院方才為死者注射抗生素，但表示「唔知點解咁耐先打」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-89/17】

明報記者

相關字詞﹕抗生素 心肌炎 瑪嘉烈醫院 醫療事故 死因研訊

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