戀童漢出獄一年再狎男童認5罪

性侵6男生 曾囚12年

被告李國偉（48歲）承認前年9月9日在柴灣興華（二）邨樂興樓一單位，與男子X肛交、對X作出猥褻行為和非禮，以及拍攝X共12張兒童色情照片和9段影片，發布其中兩張照片和3段影片。庭上透露，被告現已離婚和育有一子，他過去有同類案底，在10年前性侵6名男生，他承認肛交等12罪被判囚12年，他在2018年7月出獄後仍需接受心理治療，獲釋近一年後再干犯本案。

自稱富裕可當父親養事主

案情指出，被告當日凌晨在深水埗向X稱可協助他洗衣，又表示可以當X的父親，負責他生活開支，被告遂帶X回家。被告要求X成為其妻子，按X在牀與他濕吻，被告在X反抗下脫去其衣服，兩人一同洗澡後，X不情願地替被告口交。被告沒使用避孕套下，以手指和陰莖插入X的肛門，及於X體內射精。

被告要求X猶如他的妻子般跟他裸睡，X不敢睡着，曾三度嘗試起來都給被告拉回。在住所內，X的手機遭被告收起，沒接聽母親多次來電。直至早上，X要求離開以免缺課，並稱下次會再回來，被告才讓X離去，他送X到巴士站時給他約30元，及留下其聯絡方式。X在車上告知母親，同日報警。

拍下性交片 送另一男生

被告翌日被捕，在錄影會面下稱曾問X是否願當他的男友，對方表示家境惡劣和父親已經離家，想被告成為其父親。X稱若被告送他一部電腦，他肯做任何事情，惟被告承認沒打算履行諾言。被告稱X與他口交和肛交時沒反抗，他亦沒反對被告拍攝經過。案發同日，被告傳送照片和影片予一名讀中一男生。

警方事後檢取被告4部手機及一張記憶卡，部分照片和影片曾被刪去。另外，醫療報告指出，X沒外在傷勢，惟他的肛門直腸有輕微撕裂，而X的褲子亦驗出被告精液。

【案件編號：HCCC49/21】