西九沙田法院兩官收粉末信 數十人疏散

料為哥士的 警列刑恐

中午約12許，危害物質處理車及炸彈處理車抵達西九龍裁判法院，一批消防員在場戒備，約40人隨即由3樓疏散至地下。當時3樓被警員圍封，不准任何人入內，另4樓聞到疑似石油氣味。

一名西九龍法院職員表示，有在3樓辦公室工作的職員發現可疑粉末信件，警方確認他沒有接觸粉末，登記身分證及電話號碼後，近12時半放行。另外，42人亦從沙田裁判法院疏散。西九龍裁判法院登記處及會計部，以及沙田裁判法院登記處、會計部及執達主任辦事處，一度暫停開放，直至下午2時半恢復服務。兩個法院的法庭聆訊及其他法庭服務不受影響。

張潔宜一周收兩封 內容相若

爆炸品處理課人員檢查兩封信，該些粉末已揮發，沒有危險成份，相信是哥士的粉。警員檢走有關信件進一步檢驗。經初步調查，案件列作刑事恐嚇，分別交由深水埗警區重案組第二隊跟進及沙田警區重案組第三隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，西九龍法院的粉末信是寄給暫委法官張潔宜，內有一封寫有粗口的信，另外一個小信封裝着白色粉末。張潔宜上周四亦收到粉末信，內容與今次相若。沙田裁判法院的粉末信是寄給裁判官彭亮廷，信封內無信紙，有白色粉末。二人均有處理反修例案件。

律政司回應稱，絕不姑息恐嚇法官及司法人員的非法惡行，任何人以違法的卑劣手法企圖影響法官審理案件，政府必會嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法；又譴責近期涉及刑事恐嚇法官的案件，重申違法者將受法律制裁。

司法機構亦嚴厲譴責恐嚇司法人員行為，指出任何試圖向法官及司法人員施加不當壓力的行為，均違反法治精神，衝擊司法獨立的原則。司法機構已將事件交警方跟進。