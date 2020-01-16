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夫婦NGO涉騙教局千萬 妻漏網 串謀用假支票假結單 誇大導師時薪

【明報專訊】非政府機構（NGO）「校聯支援協會」及「扶苗關注協會」在2015/16及2016/17學年獲教育局撥款推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」，涉72個項目，為中小學生舉辦課後活動，廉署昨起訴校聯支援協會董事何顯華及經理文海欣，指稱兩人涉嫌透過誇大課後學術活動兼職導師的時薪，虛假陳述，騙取教育局逾1000萬元撥款。廉署又稱何顯華及文海欣涉串謀聯同扶苗關注協會董事，亦即何顯華妻子，詐騙教育局及行使虛假文書，惟何妻未有被檢控。

廉署：已徵律政司 仍在調查

本報向廉署查詢何顯華妻子未被檢控的原因，廉署回覆稱早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴二人。廉署稱調查仍在進行，暫時沒有其他補充。

兩名被告為何顯華（52歲）及文海欣（31歲），二人被控3項罪名，即兩項串謀詐騙，違反普通法；及一項串謀使用虛假文書的副本，違反《刑事罪行條例》第74條及第159A條。二人獲准保釋，明天（18日）於西九龍裁判法院應訊。

獲撥款推課外活動 兩NGO分別批650萬及380萬

廉署稱，何顯華及文海欣案發時分別為校聯支援協會的董事及經理，而何顯華妻子是扶苗關注協會有限公司的董事。上述兩個協會均為非政府機構，獲教育局批准推行「校本課後學習及支援計劃——區本計劃」。該計劃旨在透過舉辦中小學課後活動，提升清貧學生的學習效能，擴闊課堂以外的學習經驗，增強全人均衡發展。教育局於2015/16及2016/17兩個學年，向校聯支援協會及扶苗關注協會撥款推行該計劃。

報稱165至195元

導師實收60至150元

控罪指兩名被告涉嫌於2015年3月1日至2017年4月30日期間，一同串謀何顯華妻子及兩名校聯支援協會職員詐騙教育局，向該局訛稱獲聘於該計劃轄下72個項目任教課後學術活動的兼職導師，在上述兩個學年與校聯支援協會或扶苗關注協會訂立合約，任教時薪均為165或195元。

廉署調查發現，教育局分別向校聯支援協會及扶苗關注協會撥款約650萬及380萬元，以推行上述72個項目。兩名被告涉嫌向教育局訛稱該等兼職導師的時薪均為165或195元，但他們實際收取的時薪為60至150元。

此外，控罪指兩名被告涉嫌於2016年10月1日至2017年1月25日期間，一同串謀何顯華妻子，知道或相信相關文書為虛假文書而使用該等文書的副本，意圖誘使教育局將之接納為真文書的副本，並因此而作出或不作某些作為，以致對教育局不利；虛假文書涉及校聯支援協會和扶苗關注協會兩個銀行帳戶的銀行結單，涵蓋2016年9月至11月期間的交易，以及由上述兩個銀行帳戶開出的332張支票。

相關字詞﹕教育局 詐騙 廉政公署

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