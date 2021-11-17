Delta+確診者酒店13環境樣本陽性

昨確診的21歲女子（第12394宗）由印度抵港，在機場檢測待行時驗出陽性，沒有病徵，她早前已打兩針印度研發的Covishield疫苗。

至於日前在東涌福朋喜來登酒店檢疫的62歲男子（第12382宗）和56歲外籍男子（第12374宗）被發現感染基因百分百相同的「Delta+」、即AY.4.2亞系，港大微生物學系講座教授袁國勇當時懷疑住1515號房的56歲外籍男運動時呼出病毒，透過擾流效應傳染1517號房的62歲男子。衛生署昨表示，在兩人的房間共13個環境樣本驗出陽性，其中5個在1515號房，8個在1517號房，另1515號房內3個樣本與1517號房內5個樣本結果不確定，其餘52個陰性。衛生署未有回應有陽性樣本是在什麼位置採樣。

衛生署表示，44名本月1至6日曾入住該酒店15樓北翼房間的住客，已獲安排到竹篙灣檢疫中心檢疫。

此外，醫管局昨表示，昨日起將所有確診者安排到俗稱「臨時醫院」的北大嶼山醫院香港感染控制中心，或位於瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心留醫，以集中人手及加強感染控制安排，現時共有40確診者留醫，全部情况穩定。

（新冠疫情）