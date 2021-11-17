倡分階段予未成年打科興 劉宇隆：最終幼稚園生要接種

【明報專訊】負責審批疫苗在港緊急使用的疫苗顧問專家委員會前日建議降低科興新型冠狀病毒疫苗最低接種年齡至3歲，委員會成員劉宇隆表示，委員會已檢視約20頁科興在內地為5000萬名青少年接種的安全數據，其中心肌炎與背景發生率沒分別，他建議分3階段開放18歲以下者打科興，先讓中學生打，之後才讓小學生和幼稚園學童接種。
內地數據：接種青少年心肌炎無異樣
劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，內地已為青少年接種1億針科興，涉約5000萬人，專家委員會前日開會時已檢視科興約400頁資料，當中約有20頁羅列副作用，認為科興在青少年身上使用安全系數非常高。他舉例說，內地青少年打1億針科興，有4、5宗心肌炎個案，即約2000萬針一宗，與背景發生率相若。至於小學生，劉說內地剛開始為小學生打科興，約300萬至400萬人已打針，數據要再累積。
劉又說，本港毋須安排18歲以下者「一窩蜂」打科興，可先開放中學生打針，待今年底內地累積足夠小學生打針數據，明年1、2月本港再開放給小學生打科興，相信最終幼稚園學童也要接種。
何栢良：可先讓中學生接種
港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，今年初政府批准科興可用於成年人時，亦未有現實世界數據及第三期臨牀研究報告，按相同原則，委員會建議能用於3至17歲兒童是預期之內。他認為應該分階段安排18歲以下者接種，先接種中學生，再到小學生，然後才為幼稚園生接種。
張勇邦：短期小學難達七成接種率
資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目說，家長最初一定持觀望態度，對未來一個學期小學能否達七成接種率存疑。
另外，內地「騰盛博藥」正研發針對新型冠狀病毒的「中和單克隆抗體（mAb）BRII-196/BRII-198 聯合療法」，衛生署昨稱，由2020年至今曾發出一張「BRII-196 and BRII-198」相關的臨牀試驗證明書，即該藥獲准在港臨牀研究。據藥廠早前新聞稿稱，該藥第三期中期研究數據顯示，對比服安慰劑組別，該藥可將已發病5天內或6至10天患者的住院或死亡風險降低78%。