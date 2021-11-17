倡分階段予未成年打科興 劉宇隆：最終幼稚園生要接種

內地數據：接種青少年心肌炎無異樣

劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，內地已為青少年接種1億針科興，涉約5000萬人，專家委員會前日開會時已檢視科興約400頁資料，當中約有20頁羅列副作用，認為科興在青少年身上使用安全系數非常高。他舉例說，內地青少年打1億針科興，有4、5宗心肌炎個案，即約2000萬針一宗，與背景發生率相若。至於小學生，劉說內地剛開始為小學生打科興，約300萬至400萬人已打針，數據要再累積。

劉又說，本港毋須安排18歲以下者「一窩蜂」打科興，可先開放中學生打針，待今年底內地累積足夠小學生打針數據，明年1、2月本港再開放給小學生打科興，相信最終幼稚園學童也要接種。

何栢良：可先讓中學生接種

港大感染及傳染病中心總監何栢良在同一節目稱，今年初政府批准科興可用於成年人時，亦未有現實世界數據及第三期臨牀研究報告，按相同原則，委員會建議能用於3至17歲兒童是預期之內。他認為應該分階段安排18歲以下者接種，先接種中學生，再到小學生，然後才為幼稚園生接種。

張勇邦：短期小學難達七成接種率

資助小學校長會名譽主席張勇邦在同一節目說，家長最初一定持觀望態度，對未來一個學期小學能否達七成接種率存疑。

另外，內地「騰盛博藥」正研發針對新型冠狀病毒的「中和單克隆抗體（mAb）BRII-196/BRII-198 聯合療法」，衛生署昨稱，由2020年至今曾發出一張「BRII-196 and BRII-198」相關的臨牀試驗證明書，即該藥獲准在港臨牀研究。據藥廠早前新聞稿稱，該藥第三期中期研究數據顯示，對比服安慰劑組別，該藥可將已發病5天內或6至10天患者的住院或死亡風險降低78%。

（新冠疫情）