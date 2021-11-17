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林鄭稱機師檢疫安排適合 何栢良：唔湯唔水

【明報專訊】國泰航空近日有3名貨機機師染新型冠狀病毒返港，3人病毒基因幾乎一樣，顯示該3宗個案極可能在德國酒店逗留期間受感染。特首林鄭月娥昨表示，為確保日常運作正常，需特別安排，認為政府及航空公司目前採取的檢疫措施均屬適合。不過，港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，國內要求機組人員集中隔離，認為國泰機組人員回港在家頭3日可外出兩小時的最新指引「唔湯唔水」。

稱為港正常運作 非對機組放手不管

林鄭月娥昨在行政會議前表示，無論機組人員、海員或跨境司機，豁免檢疫的出發點並非為了某企業或某公司，而是為香港整體正常運作，「大家應知道，香港大部分的食物、日用品，甚至在零售層面的銷售貨品都是來自外地和內地，因此保持我們的空運、海運和陸運暢順是非常重要」，因此無法完全不做特別安排，「如果突然完全沒有來貨，社會便不知如何運作」，強調並非對機組人員「放手不管」。

林太又表示，是次因應3個機組人員確診，已要求全部曾在法蘭克福同一酒店居住過的機組人員接受21日隔離檢疫，涉及130個貨機機師，此舉已對香港貨運造成不少影響，「如果多一、兩宗此類事件，可能我們的貨機便會沒有機師」，她說在保持香港運作大前提下，會採取進一步措施，認為現時措施屬於適合。

回應機組人員隔離14日報道：無看過

昨日有報道引述消息指，政府擬要求機組人員居家檢疫14日，林鄭月娥稱自己並無看過報道，又稱政府及國泰均已緊密溝通，並實施最新措施。運房局發言人表示，上周已宣布多項加強機組人員檢疫安排，並留意到航空公司近日已推出不同措施，發言人引述特首林鄭月娥稱，現時的措施屬適合。

何栢良：家居檢疫本身有很多問題

港大感染及傳染病中心總監何栢良在港台《千禧年代》表示，歐洲及德國疫情大反彈，德國甚至試過單日有5萬宗確診，認為機組人員豁免檢疫是一個「計時炸彈」。他說，即使特區政府已通知德國衛生部門，但德國走「與病毒共存」路線，「在酒店有幾宗，（德國政府）是否會話很多時間認真調查？我有疑問」。他形容，國泰機組人員回港頭3日只能外出兩小時是「唔湯唔水」，由於隔離原則是不會和他人混雜，家居隔離的話，「家人不會戴口罩，發病就會傳染家人」，違反檢疫隔離最基本原則，認為國泰新措施安排很奇怪。何又表示，家居檢疫本身就有很多問題，「我覺得你徹底一點，找指定地點，可以航空公司安排，或檢疫酒店，背後原則是不進入人口密集地方。」萬一出現確診，也不會因而封區。他認為家居檢疫「只能解決一半問題」。

何栢良又說，機組人員在高風險地區難以避免受感染，因病毒能透過空氣傳播。香港正與內地洽談通關細節，何栢良在節目指出，國家對於內地航班機組人員的指引「已經出到第八版」，貨機機組人員要集中隔離14日，「不知道機管局有否看過」，故此他對於「傾對接」不太樂觀。

另外，為分隔來自不同地區旅客，衛生署於香港國際機場T1衛星客運廊內設的二號臨時樣本採集中心將由本月18日起啓用，會處理由內地經機場抵港的旅客，而一號臨時樣本採集中心將會處理由台灣及海外地區抵港的旅客。

（新冠疫情）

相關字詞﹕何栢良 林鄭月娥 機組人員 貨機 國泰

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