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七欖五度延期 欖總憂港再無國際賽 稱長期停辦將於賽程消失 料啟德體育園或無大賽

【明報專訊】香港欖球總會（欖總）和國際欖球理事會宣布，原定明年4月舉行的香港國際七人欖球賽，需再度延期至明年11月4日至6日舉行，有關賽事在疫情下已是第5次延期或取消。欖總表示疫情至今，累計虧損2億元，並已裁減逾四成員工，部分人要結束職業球員計劃。欖總指出，若政府支持的大型體育活動（「M」品牌）長期無法舉辦，有關活動在國際賽程消失的風險將愈來愈大，擔憂當啟德體育園開幕時香港已沒國際賽事可舉辦，形容情况諷刺。

疫情至今蝕兩億 裁四成人

本港在疫下復辦大型賽事，暫時僅渣打馬拉松獲批，停辦兩年的香港單車節今日會公布復辦詳情；已停辦兩年的維港泳本周內亦將定奪能否下月12日復辦，參加人數將由數千減至1000多。消息指，兩賽事均料難有機會有外隊或運動員來港參賽。

單車節復辦 維港泳減人數

經過5次延期、取消，欖總形容是次延期是最長的一次，欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，該會一直有信心在守護抗疫成果及公眾健康的前提下舉辦七欖，但無法確保所有參賽隊伍在明年4月都能自由出入境，因此唯有再押後賽事。欖總補充，再延期的主要原因是疫情及全球旅遊限制，令參賽隊伍難以來港參賽，例如一半種子隊伍屬組別A的國家，即除了要打疫苗及接受病毒檢測，來港後需在指定檢疫酒店強制檢疫21天等，認為再延期能符合各方利益。

麥偉彬表示，若政府支持的「M」品牌大型體育活動長期無法舉辦，有關活動在國際賽程消失的風險將愈來愈大，對該等運動項目和體育社區都會造成永久傷害，更諷刺的是，當啟德體育園開幕時，香港可能已經沒有國際賽事可舉辦。

政府消息表示，當局對持娛樂場所牌照舉辦群眾活動的防疫要求一致，包括參加者需戴口罩、不准飲食，若有海外隊伍或參加者，需符合當時防疫規例，或以閉環式管理。

停辦兩年的維港泳擬下月12日舉行，中國香港游泳總會會長王敏超預計，最快可於本周內獲政府回覆能否舉辦。他表示，賽事將大減參賽人數至1000多，並分4至5批出發，時間快的泳手先落水比賽，避免泳手在比賽期間聚集。他認為，泳賽屬易控制的賽事，可防止非參賽泳手落水，因此有信心獲政府批准舉辦。

教大健康與體育學系副系主任雷雄德表示，得知欖總已裁減數十名社區教練，主要負責到學校、社區中心教小朋友欖球，也為港隊培訓梯隊，對培訓的連貫有一定影響，但他說，欖球賽觀眾一向熱情，亦會飲啤酒作樂，政府或憂慮難以控制觀眾的場內活動，而如果以閉環式作賽，亦未知沒有門票收入對欖總的影響，加上不少外隊來自高風險地區，政治上亦要與內地通關，種種原因下延期可理解。

雷雄德：參考東奧 不設觀眾

雷表示，近年大型體育比賽取消延期，對社會及體育發展或多或少有影響，冀政府考慮以東京奧運的模式，即不設觀眾或小量觀眾下，先恢復舉辦社區體育活動及比賽。

旅遊界立法會議員姚思榮指出，七人欖球賽是香港年度體育盛事，比渣馬更國際化、吸引更多遊客，賽事延期對旅遊業肯定是失望，但他認為，社會現時對豁免檢疫群組安排的意見不一，若政府容許七欖運動員免檢疫，屆時討論點或由賽事轉移至檢疫方面，未必是好事。

明報記者

（新冠疫情）

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