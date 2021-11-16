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2021年11月16日星期二
港聞二
趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年
黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
林婉儀獲追授金英勇勳章
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
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【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客
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【明報專訊】（請看附圖）
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