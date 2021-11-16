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元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標

【明報專訊】運房局昨公布截至今年9月底的公營房屋預測建屋量，料2021/22至2025/26年度的未來5年提供約10.69萬個公營房屋單位，但2024/25年度資助出售單位卻由1.28萬伙減至9700伙，所涉3100伙順延一年至2025/26年度落成。房屋署回覆稱，涉延遲落成的3100伙屬元朗資助房屋項目。翻查資料，該項目為元朗朗邊第一期項目。

其中兩年度各供應僅萬餘伙

運房局最新公布資料顯示，2021/22至2025/26年度提供約10.69萬個公營房屋單位，包括約7.31萬個公屋或綠置居單位，以及約3.38萬個資助出售單位。以2025/26年度公營房屋供應最多，達2.45萬伙；2023/24年度只有1.46萬伙，是未來5年最少供應的一年。

不過，2024/25年度資助出售單位減少，涉及的3100伙順延至2025/26年度落成。房署回覆稱，根據今年9月底資料，有關項目位於元朗，因不能預測的地質問題要進行額外地基工程，落成日期由2024/25年度延至2025/26年度。

團結基金表失望 促披露進度

翻查運房局提交立法會文件，有關項目為元朗朗邊第一期資助房屋項目，擬發展3080伙，涉3幢樓高48至50層樓宇。運房局表示，每年公營房屋建屋量會因應個別項目進度或會不同，最終落成日期受各種因素影響，如惡劣天氣、地盤限制、承建商進度等，因此每年建屋量會因應情况調整，當局會監察各項目進度，使項目盡快落成。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉表示，未來5年每年公營單位落成量，仍未達《長遠房屋策略》平均每年3.01萬伙的目標，料公屋輪候時間未來仍嚴峻。團結香港基金土地及房屋研究員梁躍昊表示，對今次調整感失望，呼籲發展局與運房局應設立一站式平台，披露各公營房屋項目的關鍵工程進度。

另外，房委會資助房屋小組昨開會，但未有討論新一期居屋的銷售計劃。房委會資助房屋小組主席黃碧如表示，明白不少市民有迫切的置業訴求，房委會將盡一切可行方法壓縮建築流程，又稱小組或下月開會討論新一期資助房屋事宜。

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