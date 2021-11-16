涉5G投訴倍升 籲留意價格差異

多涉服務質素銷售手法

消委會指出，網上討論區的銷售員較官網有較多優惠，當中收費最多相差逾三成；另建議消費者若透過電話、街站或非官方渠道等方式登記5G服務，需要求供應商提供合約正本，而且要留意冷靜期的長短，以及了解手機是否支援5G服務。

消委會比較市面上8間流動電話服務供應商提供的85個5G流動電話服務月費計劃，基本月費介乎108至1228元不等，數據由8GB至無限任用，其中78個計劃另需每月繳付18元港鐵及隧道行政費。

該調查發現，透過網上討論區及即時通訊軟件聯絡銷售員，所提供的月費會較便宜，5個供應商於網上討論區的銷售員有較多優惠，如「csl.」110GB大專生5G U-Plan，官方月費是248元，但透過銷售員登記月費則為186元，官方月費貴超過三成。

藉銷售員登記 月費低一截

此外，調查顯示6間供應商沒有向5G流動電話服務客戶提供冷靜期，讓客戶可免費取消服務，「中國移動」新上台客戶可由登記日起計一個月冷靜期，惟現有客戶續約或簽新約均不適用，「香港寬頻」的新舊客戶均可享14天冷靜期，惟客戶如已收取禮品、啟動SIM卡或增值服務帳戶，冷靜期會立即終結。

（消委報告）