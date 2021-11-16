4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食

今次測試的是7款售價由798至3199元的鑄鐵鍋，當中5款有琺瑯塗層，消委會參考國際標準ISO4531，將放入酸性模擬食物（3%醋酸）的樣本置在攝氏95度高溫下2小時，發現日本製「Vermicular琺瑯鑄鐵鍋22cm（米黃）（NBG22R）」釋出鈷、鋰超標，中國製「Bruno Enameled Cast Iron Pot （BZK-FLG01-RD）」的砷釋出量更超標16倍，另鋁、鎘、鋰的釋出量亦超標0.4倍至11.1倍。

至於兩款無琺瑯塗層的鑄鐵鍋，消委會參考歐洲委員會及法國競爭、消費和反欺詐總局專為金屬食物器皿的化學安全性而設的指引，放入酸性模擬食物（0.5%檸檬酸），置在100度高溫下2小時，發現日本製「柳宗理Tekki南部鐵器雙耳深鍋」鐵釋放量超出指引上限1.4倍，而美國製「Lodge Blacklock Triple Seasoned Cast Iron Dutch Oven」鐵釋放量更超出指引上限54倍，其鉻、錳、釩釋出量亦超出上限0.7倍至1倍（見圖）。

正常煮食風險不大 有裂痕應停用

砷、鎘及六價鉻化合物（鉻的其中一種形態）被國際癌症研究機構歸類為會令人類患癌（第1組別）的物質，長期攝入高劑量的鎘或損害腎；鈷則是會令人類患癌（第2B組別）的物質；而過量攝取鐵可能影響其他礦物質吸收。

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出，測試方法與日常煮食方法不同，個人覺得日常煮食應不會有大風險，市民不一定要棄用上述鑄鐵鍋，但建議別用來煲薑醋等酸性食物；倘若發現鍋有裂痕應停用，並促生產商審視原材料及生產過程。消委會總幹事黃鳳嫺則指出，鑄鐵鍋使用時金屬釋出量視乎食材、分量、烹煮溫度、頻密程度而異。

Bruno質疑報告 仍將產品下架

「Bruno」及「Vermicular」的代理商均向消委會提供相關測試報告，證明產品的化學安全性符合食品安全國家標準，前者對消委會測試結果存疑，但為安全起見及釋除顧客疑慮，已停售相同批次的有關產品，再銷售有關產品前會先測試或取得有關化學安全報告。

食安中心：只反映實驗室特定情况

「Lodge」廠商亦向消委會提供認可的獨立實驗室產品化學測試報告，證明產品符合歐洲委員會金屬釋出量要求；又表示過往沒因膳食中攝取錳而出現問題的報告，而鐵屬人體必需金屬，與鐵有關的問題主要是攝取不足而非毒性。「柳宗理」代理商表示由於產品沒塗層，有較高鐵釋出量為正常現象。

消委會將有關測試結果交海關跟進，海關稱已派員到市面巡查，發現其中一款產品已下架，及試購當中3款產品，根據有關產品認可標準作安全測試。食安中心表示，測試結果只反映鑄鐵鍋樣本在實驗室的特定測試條件，即長時間在酸性環境下釋出的金屬量，並不代表在一般烹調過程可能由廚具遷移到食物的金屬量。

明報記者

（消委報告）