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推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法

【明報專訊】近日網上流傳一條片段，顯示香港導盲犬服務中心一名導師在港鐵路軌旁訓練，將導盲犬推落路軌，再將狗拉回月台，被網民批評虐待動物。香港導盲犬服務中心回應稱，該片段是約六七年前的內部訓練短片，當時訓練得到港鐵支持，在安全時間和車站進行，確保沒列車進出。中心表示已停用這種月台訓練方法，對於影片的畫面引起不安，深感抱歉。

被問現有否助訓 港鐵：無補充

本報向港鐵查詢有關片段事發車站目前有無與任何導盲犬團體合作訓練，港鐵稱留意到相關機構近日已就網上流傳的影片回應，沒其他補充。港鐵表示，為便利視障者乘搭港鐵，會讓訓練中的導盲犬學員及導盲犬訓練員在港鐵範圍訓練，幫助他們熟悉鐵路環境。

網上流傳一條25秒影片，一名身穿香港導盲犬服務中心衣服的男子拖着導盲犬，將牠推落港鐵路軌，再將牠拉回月台。大批網民斥責有關行為並非訓練而是虐待，極度殘忍。

稱藉「危機感」免帶視障者走近

香港導盲犬服務中心11月12日在facebook回應稱，得悉網上流傳一條節錄中心大約6至7年前的內部訓練短片，稱「基於視障人士使用者首要的安全考慮，資深訓練導師與導盲犬於港鐵月台正進行訓練」。中心解釋，訓練運用了傳統的訓練方法positive punishment（正向懲罰），讓狗接受這個最後的高階訓練，「體驗靠近月台邊緣的危機感覺」，並稱導師希望藉此降低或避免未來狗領着視障者走到月台邊緣而墮進路軌的機率。

中心稱訓練狗的模式一直演變，隨時代更新訓練模式和技巧，增加以正向方法，給予獎賞、鼓勵和讚許，讓狗狗正面學習。故中心已停止使用這種月台訓練的方法，而正向訓練已是狗狗訓練的核心理念。

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