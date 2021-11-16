港聞

港聞二

向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕

【明報專訊】警方昨凌晨在大埔南華莆168號好時華廷進行反爆竊行動，截查一可疑男子，男子突逃跑及以胡椒噴劑噴向追截警員，警員其後以警棍制服，揭發他為非法入境者，相信與近日區內多宗爆竊有關，事件中兩名男警受傷。被捕男子涉襲警、爆竊、無牌管有槍械及非法入境被捕。探員昨午押他至南華莆重組案情，機動部隊亦在附近搜查。

持螺絲批走近村屋 料涉多宗爆竊

根據村民閉路電視片段，事發昨凌晨2時許，一名戴帽男子潛入一間村屋，其後被數名持警棍警員追截，混亂期間警員將其制服，現場留下疑犯帽子及一支胡椒噴劑。大埔警區重案組第2隊主管葉穎豪督察表示，根據大埔區罪案形勢，特遣隊進行反爆竊行動時，發現一名男子走接近一間臨近山邊的村屋，並取出一支螺絲批企圖爆竊。

警員上前截查，對方隨即逃跑，並丟棄螺絲批、電筒及手套，3名警員尾隨追截，他取出一支胡椒噴劑噴向尾隨警員。警員其以後以適當武力將他制服及拘捕，經調查後相信他與區內近日多宗爆竊案有關。事件中兩警員及被捕男子受傷清醒，送往北區醫院治理。

被捕內地男子31歲姓班，為非法入境者，行動中檢獲一支印有簡體字「噴射防衛器」的胡椒噴劑及爆竊工具等。葉穎豪稱將跟進噴劑來源及他偷渡抵港時間，並循犯案動機、模式及失物等全方位調查。警方亦派出機動部隊在附近山邊搜索，搜查是否有同黨在逃。據了解，被捕男子熟悉現場環境，不排除曾「踩線」搜尋目標。

根據《槍械及彈藥條例》，任何可發射有害液體、氣體、粉末或其他類似東西的武器，包括容載相關物質的煙霧劑，而該等物質在一般行業或家居使用時並非煙霧劑形式，均屬槍械一種，管有該些物品或涉違反無牌管有槍械。

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