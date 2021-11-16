港聞

港聞二

兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判

【明報專訊】庭上爭議擺放真空吸盤的位置是否準確，院方曾四度評估胎位，以判斷吸盤擺放位置，惟兩名醫生1小時內出現不同診斷。負責放置吸盤的駐院醫生陳頌妍在死因裁判官何俊堯質問下，承認可能誤判胎位；其後接手的專科駐院醫生畢詠雯則相信，吸盤位置誤差並不嚴重，但同意輔以超聲波檢查更準確。

醫療報告所示，陳頌妍曾兩度判斷胎兒頭部處於枕前位，即臉部朝下。惟畢詠雯其後判斷胎兒處於枕後位，即臉部朝上；女嬰最後於枕後位出世。陳承認可能誤判，稱胎兒深入產婦盆骨後，由前位轉為後位的機率僅2%；畢詠雯則解釋，吸盤須放在胎兒後腦囟對上3厘米位置，但用手摸索一般有1至2厘米誤差，只要吸盤位於前後腦囟之間，相信影響不大。她接手時亦判斷吸盤位置「不離譜」，故未再調整。

陳頌研亦同意，可輔以超聲波檢查胎位，但強調仍需用手摸索枕骨位置；畢詠雯則稱，超聲波檢查胎位的準繩度較人手檢查高約20個百分點，而翁美容情况並不危急，有空間使用超聲波。

指誤差不大 同意可用超聲波

女嬰出生後，兩名醫生均沒紀錄吸盤印的位置。陳頌妍供稱，院方並無規定做上述紀錄，惟同意何官所稱，翁四度使用吸盤助產，該紀錄「值得寫低」；畢詠雯則說，接生時沒即時檢查吸盤印，惟院方在近兩年更新指引，要求記錄吸盤印的位置。

未記吸盤印位置 同意「值得寫」

庭上另爭議院方在女嬰出生後才通知兒科醫生施救。畢詠雯認為，兒科與產婦科相距不遠，醫生能隨時趕到產房協助，惟院方亦因應事件更改指引，若使用3次真空吸引術，必須安排兒科醫生候命。

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