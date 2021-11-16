「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有

當時42歲的翁美容2016年1月30日於聯合醫院凌晨誕下女兒詹雪琳，院方三度使用吸盤不果，第四次才將女嬰引出。女嬰送往深切治療部，其後曾轉往瑪嘉烈醫院，延至2月6日早上離世（見表）。庭上爭議翁是否得悉真空吸引術風險，以及院方曾否誤判胎位等（見另稿）。

內地出生的翁美容供稱，1995年隨父來港，2013年與內地人丈夫在港結婚，其後長居內地，丈夫曾在內地醫院就診，獲處方「類似補品」的藥物。她2015年4月得悉懷第一胎，7月開始往返中港兩地，在聯合醫院產檢，未曾缺席，她和胎兒亦一直健康。

母簽同意書 稱無人解釋

醫生：有講或傷頭

2016年1月28日，她再覆診時因血壓高留院。院方翌晨建議催產，當時其丈夫仍身處內地，由她親自簽署同意書。她確認文件上列明不同生產方式的風險，但稱院方當時只叫她自行翻閱，無印象有人曾向她解釋內容。

母要求剖腹 被覆「再試吓」

至1月30日凌晨，她在醫生指示下嘗試分娩，惟「一直生唔出」，她曾要求剖腹生產，當時醫生稱「你仲有力氣講嘢，不如你再試吓，我一路幫助你」，她在庭上泣訴，當時不知道「幫助」是指真空吸引術。女兒出生後，護士稱嬰兒心跳異常，不讓她見女兒。其後她獲安排到深切治療部見女兒，只見女兒全身插喉，院方解釋女兒頭部異常。

時任聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍引述醫療報告稱，在29日晚上首次接觸翁美容，翌日凌晨近3時，她獲告知翁嘗試1小時仍未能生產，進度未如理想。她解釋，胎兒已深入翁的盆骨，開刀可能致胎兒頭部骨折，亦難以取出胎兒，她平衡風險後決定使用真空吸引術。其後因三度使用吸盤失敗，故通知專科駐院醫生畢詠雯前來接生，再使用吸盤引出胎兒。

4次方引出胎兒

翁美容投訴，院方未曾解釋使用吸盤風險。陳頌妍供稱，她使用前曾向翁解釋風險，包括吸盤可能致胎兒頭部、腦部等出血，並獲口頭同意。她另補充，三度使用吸盤後，胎兒頭部有持續下降，故按院方指引，不需停止真空吸引術。研訊今續。

【案件編號：CCDI-261/16】