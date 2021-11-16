港聞

港聞二

「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有

【明報專訊】女嬰2016年在聯合醫院以真空吸引術出生後，出現帽狀腱膜下出血，僅8天便夭折，死因庭昨展開死因研訊。母親翁美容供稱，醫生拒絕助她剖腹分娩，亦未曾解釋真空吸引術風險，反問「如果講過用吸盤會有其他後遺症，你覺得我會唔會應承呢？」為她接生的駐院醫生供稱，評估真空吸引術風險較剖腹生產低，亦曾解釋真空吸引術可致胎兒頭部出血，並獲翁口頭同意。

當時42歲的翁美容2016年1月30日於聯合醫院凌晨誕下女兒詹雪琳，院方三度使用吸盤不果，第四次才將女嬰引出。女嬰送往深切治療部，其後曾轉往瑪嘉烈醫院，延至2月6日早上離世（見表）。庭上爭議翁是否得悉真空吸引術風險，以及院方曾否誤判胎位等（見另稿）。

內地出生的翁美容供稱，1995年隨父來港，2013年與內地人丈夫在港結婚，其後長居內地，丈夫曾在內地醫院就診，獲處方「類似補品」的藥物。她2015年4月得悉懷第一胎，7月開始往返中港兩地，在聯合醫院產檢，未曾缺席，她和胎兒亦一直健康。

母簽同意書 稱無人解釋

醫生：有講或傷頭

2016年1月28日，她再覆診時因血壓高留院。院方翌晨建議催產，當時其丈夫仍身處內地，由她親自簽署同意書。她確認文件上列明不同生產方式的風險，但稱院方當時只叫她自行翻閱，無印象有人曾向她解釋內容。

母要求剖腹 被覆「再試吓」

至1月30日凌晨，她在醫生指示下嘗試分娩，惟「一直生唔出」，她曾要求剖腹生產，當時醫生稱「你仲有力氣講嘢，不如你再試吓，我一路幫助你」，她在庭上泣訴，當時不知道「幫助」是指真空吸引術。女兒出生後，護士稱嬰兒心跳異常，不讓她見女兒。其後她獲安排到深切治療部見女兒，只見女兒全身插喉，院方解釋女兒頭部異常。

時任聯合醫院婦產科駐院醫生陳頌妍引述醫療報告稱，在29日晚上首次接觸翁美容，翌日凌晨近3時，她獲告知翁嘗試1小時仍未能生產，進度未如理想。她解釋，胎兒已深入翁的盆骨，開刀可能致胎兒頭部骨折，亦難以取出胎兒，她平衡風險後決定使用真空吸引術。其後因三度使用吸盤失敗，故通知專科駐院醫生畢詠雯前來接生，再使用吸盤引出胎兒。

4次方引出胎兒

翁美容投訴，院方未曾解釋使用吸盤風險。陳頌妍供稱，她使用前曾向翁解釋風險，包括吸盤可能致胎兒頭部、腦部等出血，並獲口頭同意。她另補充，三度使用吸盤後，胎兒頭部有持續下降，故按院方指引，不需停止真空吸引術。研訊今續。

【案件編號：CCDI-261/16】

上 / 下一篇新聞

趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年
維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年
黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺
黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
林婉儀獲追授金英勇勳章
林婉儀獲追授金英勇勳章
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客