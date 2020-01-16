男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女

證物有駁手機遙控器 辯方爭議沒用儀器

被告蘇賢浩（38歲）否認於今年1月21日，在尖沙嘴美麗華二期廣場地庫「DONKI」作出猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍事主X及其他不知名女子的裙底。

DONKI保安員黎玉鈿供稱，當日傍晚6時許，被告在店內四處張望，神色緊張，舉止惹人生疑。她說，被告一見穿裙的女子經過，就會將手上的環保袋伸向對方裙底，疑似偷拍。其中一次，被告尾隨穿白色連身裙的女子到收銀處，被告左手提起環保袋，右手維持「握拳撳掣」的動作近5秒。她遂尾隨二人下樓梯，並提醒女子小心被人偷拍，女子因趕時間而離開。

保安：被告「握拳撳掣」近5秒

黎玉鈿稱，被告後來以同樣手法走近3名穿短裙的女子，其中一人穿灰色校服，為本案事主X。黎說，被告曾在環保袋拿出手機，但店內人頭湧湧，她不肯定被告有否用手機鏡頭拍攝「目標人物」。不久，另一保安員懷疑被告偷拍X裙底，黎將被告帶回保安室及報警。

庭上播放閉路電視片段，顯示被告疑尾隨不同女子，在DONKI的熟食區、收銀處及門口等地方徘徊。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2043/21】