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男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女

【明報專訊】男警涉於尖沙嘴「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）（下稱DONKI）偷拍女子裙底，他否認作出有違公德的行為罪，昨日在九龍城裁判法院受審。案中證物包括一個連接手機操作的遙控器，辯方稱將爭議被告從沒有用儀器偷影裙底，包括涉案遙控器。目擊事件的保安稱，被告尾隨至少4名穿裙女子出入，其手部有「握拳撳掣」動作。

證物有駁手機遙控器 辯方爭議沒用儀器

被告蘇賢浩（38歲）否認於今年1月21日，在尖沙嘴美麗華二期廣場地庫「DONKI」作出猥褻、淫褻及令人憎惡的行為，即偷拍事主X及其他不知名女子的裙底。

DONKI保安員黎玉鈿供稱，當日傍晚6時許，被告在店內四處張望，神色緊張，舉止惹人生疑。她說，被告一見穿裙的女子經過，就會將手上的環保袋伸向對方裙底，疑似偷拍。其中一次，被告尾隨穿白色連身裙的女子到收銀處，被告左手提起環保袋，右手維持「握拳撳掣」的動作近5秒。她遂尾隨二人下樓梯，並提醒女子小心被人偷拍，女子因趕時間而離開。

保安：被告「握拳撳掣」近5秒

黎玉鈿稱，被告後來以同樣手法走近3名穿短裙的女子，其中一人穿灰色校服，為本案事主X。黎說，被告曾在環保袋拿出手機，但店內人頭湧湧，她不肯定被告有否用手機鏡頭拍攝「目標人物」。不久，另一保安員懷疑被告偷拍X裙底，黎將被告帶回保安室及報警。

庭上播放閉路電視片段，顯示被告疑尾隨不同女子，在DONKI的熟食區、收銀處及門口等地方徘徊。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2043/21】

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