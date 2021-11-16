男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監

被告王志亮（20歲）被控於今年7月7日，在葵涌警署2樓女廁及共用地方遊蕩，而他單獨出現導致女士X合理地擔心自身安全或利益。案發後，被告遭警方終止合約。辯方求情稱，被告沒有案底，現職物流業，女友為警員，當時他因工作壓力大而犯案，已感後悔並尋求心理輔導。

求情稱工作壓力大犯案 女友為警員

溫官認為本案嚴重，牽涉至少9名受害人，案發時間逾半年，被告十數次闖入女廁偷拍，侵犯私隱程度遠超偷拍裙底，若被告年滿21歲，必然考慮判監。溫官又稱，若被告於非法拍攝或觀察私密部位罪生效後干犯本案，可被控以10多項罪名，需判具阻嚇刑罰。

案情指稱，案發時駐守葵青警區情報組的被告於錄影會面時承認事前一晚在警署過夜，當日早上7時半，他值勤前到私家車取沐浴露，搭升降機時巧遇X和上司，及後他躲於2樓女廁旁的訓示室，趁X進入女廁，尾隨到隔鄰廁格，用手機從上方和下方偷拍X。X目睹廁格底的手機後感驚慌，未有追上被告，只告知警員男友。

被告手機內被發現有10張X如廁的相片，被告稱一時衝動犯案，從未與他人分享照片或上載互聯網。去年10月至今年6月，他亦在警署女廁偷拍另外8名女警12次，共涉30張猥褻相片及一段影片。

【案件編號：STCC 2826/21】