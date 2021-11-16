地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動

本報昨日報道，有梅子林村民闢地興建收費露營營地，估計佔地約6000平方米。本報向地政總署、規劃署、環保署及民政事務總署查詢，當中規劃署表示營地大部分範圍位於「鄉村式發展」地帶內，不能經營度假營，另有小部分範圍位處「綠化地帶」，須經城規會批准才可經營營地，城規會未有發出規劃許可，惟該處沒有發展審批地區圖，規劃署未能執法。

地署將執行契約條例行動

地政總署昨晚回覆稱，梅子林營地範圍的地段為舊批私人農地，無用途限制，惟不得搭建未經批准的構築物。該處派員視察後，發現有關地段有未經批准的構築物，會採取執行契約條款行動。

環團：「優先保育點」無保育計劃 促公帑收地

翻查資料，梅子林與附近的茅坪為12個須優先加強保育的地點之一，總評分排第6，排名較米埔外圍「拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地」更高。

長春社公共事務經理吳希文表示，政府自2004年推出新自然保育政策，選出12個地點須優先加強保育，而早前特首發表《施政報告》，宣布精簡及改善公私營合作保育。他認為新修訂仍屬被動，因大部分地點沒有保育計劃，加上部分土地由私人持有，例如梅子林及茅坪、大蠔、鹿頸沼澤、烏蛟騰、嶂上、榕樹澳及深涌，發展壓力一直存在，「計時炸彈，隨時會爆」。他說梅子林村屋後的風水林最具生態價值，現時村屋前方大片植被剷去，破壞不可逆轉。

吳稱新自然保育政策推出10多年，只有個別地點以不同方式保育，例如沙螺洞以非原址換地保育、鳳園透過管理協議方式保育，至於拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地，政府早前公布的北部都會區計劃建議收地並設濕地保育公園，他認為政府既然已選定12個地點須優先保育，應考慮以公帑為餘下地點收地，避免生態受破壞。