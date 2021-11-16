港聞

港聞二

黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺

【明報專訊】漁護署推行捕殺市區野豬新措施惹爭議，漁護署助理署長陳堅峰昨日表示，署方目標是每月在有大量野豬出沒的黑點採取5次行動，並加強執法打擊非法餵飼野豬，而恢復發牌狩獵亦是考慮之一。非牟利獸醫服務協會主席麥志豪表示，政府過去幾年對野豬採取友善的管理方法，反問為何會一剎那便改用極端手段殺豬。他反提出先用半年時間嚴打市民餵飼，若情况無改善才考慮採嚴厲方案。

漁署擬擴禁餵區 稱不捕殺郊區野豬

陳堅峰昨接受電子傳媒訪問稱，考慮研究將禁餵區擴大，因現時很多人在市區不斷餵飼野豬，「當牠們是寵物，這個行為絕對不要得」。他說現時在市區出現很多餵飼黑點，署方研究範圍包括這些黑點。他說今年首10個月有11宗野豬傷人事件，反問「是否再等人不要去餵飼，再慢慢檢視成果，（我們）希望採取果斷行動」。他又說，目標是每月採取5次行動捕捉習慣在社區出現的野豬，而郊區的野豬不造成滋擾，不會捕捉，也不會人道毁滅。

北角上周二（9日）發生野豬咬傷警員事件。警方昨稱，由本月12至14日共收到24宗野豬出沒報告，一般而言，當接獲有關報告後，會派員到場戒備，以防野豬影響交通或接近市民，並會視乎實際情况，通知漁護署到場處理。

斥「文明大倒退」 兩日6.4萬人聯署反對捕殺

香港野豬關注組幹事黃豪賢要求即時撤回新措施，稱漁護署提出的「人道毁滅」一定不人道，斥殺豬「血腥、文明大倒退」。民間團體昨向食衛局長陳肇始及漁護署長梁肇輝遞交聯署信，稱兩日間有逾6.4萬人聯署反對殺野豬政策。

麥志豪表示，漁護署近年採取絕育放回、停止發牌狩獵，屬友善政策，但政府近兩年跟民間團體毫不溝通，不理民間意見。他同意野豬在市區出沒不理想，但原因是牠們在市區找到食物。他認為政府可果斷執法大舉檢控非法餵飼，若半年後仍未有效果，才應考慮捕殺。

新民黨立法會議員容海恩說，野豬在市區有一定危險性，她提出漁護署可先加強人手，持續每月作大規模野豬絕育行動，並可考慮把市區捕捉到野豬遷移到郊外。容海恩已參加立法會選委會界別選舉，51人參選名單見立法會選舉網站。

上 / 下一篇新聞

趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年
維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有
「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
林婉儀獲追授金英勇勳章
林婉儀獲追授金英勇勳章
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客