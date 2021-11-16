黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺

漁署擬擴禁餵區 稱不捕殺郊區野豬

陳堅峰昨接受電子傳媒訪問稱，考慮研究將禁餵區擴大，因現時很多人在市區不斷餵飼野豬，「當牠們是寵物，這個行為絕對不要得」。他說現時在市區出現很多餵飼黑點，署方研究範圍包括這些黑點。他說今年首10個月有11宗野豬傷人事件，反問「是否再等人不要去餵飼，再慢慢檢視成果，（我們）希望採取果斷行動」。他又說，目標是每月採取5次行動捕捉習慣在社區出現的野豬，而郊區的野豬不造成滋擾，不會捕捉，也不會人道毁滅。

北角上周二（9日）發生野豬咬傷警員事件。警方昨稱，由本月12至14日共收到24宗野豬出沒報告，一般而言，當接獲有關報告後，會派員到場戒備，以防野豬影響交通或接近市民，並會視乎實際情况，通知漁護署到場處理。

斥「文明大倒退」 兩日6.4萬人聯署反對捕殺

香港野豬關注組幹事黃豪賢要求即時撤回新措施，稱漁護署提出的「人道毁滅」一定不人道，斥殺豬「血腥、文明大倒退」。民間團體昨向食衛局長陳肇始及漁護署長梁肇輝遞交聯署信，稱兩日間有逾6.4萬人聯署反對殺野豬政策。

麥志豪表示，漁護署近年採取絕育放回、停止發牌狩獵，屬友善政策，但政府近兩年跟民間團體毫不溝通，不理民間意見。他同意野豬在市區出沒不理想，但原因是牠們在市區找到食物。他認為政府可果斷執法大舉檢控非法餵飼，若半年後仍未有效果，才應考慮捕殺。

新民黨立法會議員容海恩說，野豬在市區有一定危險性，她提出漁護署可先加強人手，持續每月作大規模野豬絕育行動，並可考慮把市區捕捉到野豬遷移到郊外。容海恩已參加立法會選委會界別選舉，51人參選名單見立法會選舉網站。