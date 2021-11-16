港聞

港聞二

維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年

【明報專訊】維園2022年農曆新年年宵攤位競投昨日開鑼，氣氛遠較去年熱烈，部分攤位叫價逾30次，全日最高成交價5.1萬元，比去年5萬元多1000元，約為底價的9.4倍。首日120個攤位全租出，僅一個以底價成交，逾九成的成交價最少1萬元，總成交額約273萬元。

明年年宵繼續不設乾貨及快餐檔，但昨早起競投熱烈，除近興發街2號檔以底價5440元成交，其餘攤位均經多口叫價成交；下午競投氣氛更趨激烈，絕大部分成交價逾萬元，當中以近中央通道的攤位最受歡迎，有檔主為投得心儀攤位而與其他競投者口角。

昨最高成交價為5.1萬元，由售賣進口桃花的何先生投得，檔口位於近興發街通道位置。他過往七八年都在維園擺檔，今年預留50萬元競投，昨共投得4檔，期望今日再多投3檔。何指運費及人工上漲，桃花成本增加一倍，但對今年銷情有信心，認為政府派發5000元消費券能持續刺激消費，「例如部分人領取消費券後買了花膠，過年可能會預留更多錢買年花」。第二高的成交價為5.05萬元，檔口位於中央通道。

桃花大王料生意「好過任何一年」

在粉嶺流水響種植水仙的房小姐，以全日第三高價4.95萬元，投得位於中央通道的檔口，叫價達16次，並以2.5萬元投得相連檔口。房本身只預算花4萬元競投，形容成交價是去年10倍，但以往每年均競投相同位置，期望生意較上一年好。

近乎每年也競投維園年宵攤檔、有「桃花大王」之稱的劉海濤，目標是投23個攤位，昨只投得12個，他稱今年很多「新面孔」，競爭激烈、價格亦較預期高。他預料年宵生意理想，說市民疫情下無法外遊，大部分留港過節，「今年一定好過任何一年」。他估計如過年前天氣凍，桃花價格較往年貴三成，若天氣仍然熱、桃花早熟，價格會貴五成。

年宵須掃「安心」 攤檔自費檢測

食環署衛生總督察（行動）周勁時表示，今年競投氣氛相對去年熱烈，相信是市民開始習慣面對疫情，令競投者釋除不明朗因素。他稱今年進入年宵的市民須掃描安心出行二維碼，如有困難，署方有職員協助登記。他認為大部分市民已熟習使用安心出行，相信不會因此減低入場意欲，但因應防疫措施時有變更，政府或適時調整年宵市場的規模、營業時間等，如有很極端情况亦不排除取消。

明年農曆年宵市場將於1月26日至2月1日在15個地點舉辦，攤位獲許可人士及工作人員須完成接種疫苗，及在年宵開始前48小時自費檢測新冠病毒，並須保留疫苗接種紀錄及陰性檢測結果的短訊作證明，如因健康原因不適宜接種疫苗，則須申報及出示醫生證明。

上 / 下一篇新聞

趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
美籍律師襲警上訴 官質疑為何打臥地警
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
選委界只限提名1人 朱葉玉如詹劍崙第二提名失效
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴
黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺
黑點獵野豬每月5次 或復批狩獵 團體倡用半年嚴打餵飼 無效再考慮捕殺
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
地署：梅子林營地有未批准構築物 會行動
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警認偷拍9女警如廁 官：若滿21歲必考慮判監
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
男警涉DONKI影裙底 保安指尾隨4穿裙女
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
涉火鍋店用假安心 女子控用假文書罪
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
沙田萬怡酒店供外傭檢疫 首日預約即3個月爆滿
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
《經濟學人》記者續簽證被拒 外交部：特區政府有權決定
「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有
「真空吸引術」產嬰8天夭折 母指無講風險 醫生稱有
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
兩接生醫生胎位診斷不同 一人認或誤判
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
向警噴椒 蛇匪涉管槍械被捕
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
推導盲犬落軌「訓練」 中心致歉稱早停此法
林婉儀獲追授金英勇勳章
林婉儀獲追授金英勇勳章
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
連劫的士司機 鎅刀賊閃電落網
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
4款鐵鍋釋出金屬超標 避煮酸性物 消委：高溫烹兩小時測試 有別日常煮食
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
涉5G投訴倍升 籲留意價格差異
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
大灣區GBA新聞：穗最貴城中村改造 製衣村面臨拆遷
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
灣區手記：第一點火從何而來？ ／文：尚東美
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
元朗3100伙資助房屋延期 5年建10.7萬戶 公屋聯會：遠未達標
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
港大研驗口水取代「篤手指」測血糖
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】貼舊相話當年 陳學鋒「伊健look」 做區慳到做業主
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】1986至去年 死亡率跌43% 男女平均壽命82.9及88歲 冠絕全球
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】「自身一向安全」 馬仲儀移英續行醫
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】《選擇》45歲生日 首個明星封面係張國榮
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客
【Emily】試業兩月半 中環街市逾300萬訪客