維園年宵檔競投開鑼 首日最高成交價5.1萬超去年

明年年宵繼續不設乾貨及快餐檔，但昨早起競投熱烈，除近興發街2號檔以底價5440元成交，其餘攤位均經多口叫價成交；下午競投氣氛更趨激烈，絕大部分成交價逾萬元，當中以近中央通道的攤位最受歡迎，有檔主為投得心儀攤位而與其他競投者口角。

昨最高成交價為5.1萬元，由售賣進口桃花的何先生投得，檔口位於近興發街通道位置。他過往七八年都在維園擺檔，今年預留50萬元競投，昨共投得4檔，期望今日再多投3檔。何指運費及人工上漲，桃花成本增加一倍，但對今年銷情有信心，認為政府派發5000元消費券能持續刺激消費，「例如部分人領取消費券後買了花膠，過年可能會預留更多錢買年花」。第二高的成交價為5.05萬元，檔口位於中央通道。

桃花大王料生意「好過任何一年」

在粉嶺流水響種植水仙的房小姐，以全日第三高價4.95萬元，投得位於中央通道的檔口，叫價達16次，並以2.5萬元投得相連檔口。房本身只預算花4萬元競投，形容成交價是去年10倍，但以往每年均競投相同位置，期望生意較上一年好。

近乎每年也競投維園年宵攤檔、有「桃花大王」之稱的劉海濤，目標是投23個攤位，昨只投得12個，他稱今年很多「新面孔」，競爭激烈、價格亦較預期高。他預料年宵生意理想，說市民疫情下無法外遊，大部分留港過節，「今年一定好過任何一年」。他估計如過年前天氣凍，桃花價格較往年貴三成，若天氣仍然熱、桃花早熟，價格會貴五成。

年宵須掃「安心」 攤檔自費檢測

食環署衛生總督察（行動）周勁時表示，今年競投氣氛相對去年熱烈，相信是市民開始習慣面對疫情，令競投者釋除不明朗因素。他稱今年進入年宵的市民須掃描安心出行二維碼，如有困難，署方有職員協助登記。他認為大部分市民已熟習使用安心出行，相信不會因此減低入場意欲，但因應防疫措施時有變更，政府或適時調整年宵市場的規模、營業時間等，如有很極端情况亦不排除取消。

明年農曆年宵市場將於1月26日至2月1日在15個地點舉辦，攤位獲許可人士及工作人員須完成接種疫苗，及在年宵開始前48小時自費檢測新冠病毒，並須保留疫苗接種紀錄及陰性檢測結果的短訊作證明，如因健康原因不適宜接種疫苗，則須申報及出示醫生證明。