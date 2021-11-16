彭博專欄批港選舉 曾國衞去信投訴

曾國衞在信中指，有關記者對香港敦促投票者在立法會選舉投合法選票的批評，明顯是雙重標準，每個政府必然希望市民在任何選舉投有效票。他又指出，不論政治派別，港人均可自由投票及參選，港府鼓勵所有合資格、有公民意識的投票者參與下月立法會選舉。

評論引白俄敘利亞 同操縱選舉

文章由Matthew Brooker撰寫，評論香港「完善」選舉制度後首場立法會選舉，提到民主的表面粉飾（trappings of democracy）對獨裁體制重要，形容要令人投票可能是最大挑戰，又提到有關反貪污機構（即廉政公署）警告呼籲投白票或不投票的行為是犯法，形容這是針對不認同由北京設計、排除反對派的選舉的人。文中提及白俄羅斯總統盧卡申科及敘利亞總統巴沙爾等獨裁者，慣常利用所謂選舉爭取認受性。

建制及民主派均看淡立法會選舉投票率。全國人大常委譚耀宗昨稱，以往社會較平和時，投票率約三至四成，2019年則是特殊情况，社會回復平靜下，估計投票率或不及前年區議會選舉高。民主黨創黨成員李華明料少於一半民主派支持者會投票，又形容建制派不斷預告投票率低屬期望管理。