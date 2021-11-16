巴士車長蔡永強獲盧文端富三代提名

蔡永強獲16個選委提名，包括全國僑聯副主席盧文端、酒店界選委、新世界集團執行董事鄭志雯及鷹君集團執行董事羅俊謙。刁勝洪則獲13個提名，他接受查詢時稱自己是港九電器工程電業器材職工會會員、候補理事，「做開義工」，稱部分選委是他拿着選委名冊親自拜訪，部分則經朋友轉介接觸。

蔡永強是汽車交通運輸業總工會理事，在工聯會派出的立法會參選人中，最不為人熟悉的名字，但他的提名中不乏政商界名知者，如有建制派重量級人物盧文端、全國政協委員張志剛等。

電工刁勝洪稱親自拜訪選委爭提名

刁勝洪所屬的港九電器工程電業器材職工會，是勞聯的「成員會、贊助會及屬會」。刁的提名人中，包括港區婦聯代表聯誼會永遠會長葉順興、工聯會立法會議員陸頌雄，以及工程界選委、金城執行董事和營運總裁高志偉等。

刁勝洪接受查詢時強調，沒有任何政治背景，提名是他用漫長時間爭取，「食咗好多隻檸檬」，但無透露數字，提名人之一高志偉是港九電器工程電業器材職工會顧問。他說，出選最大原因是近年香港發生的事令他有很大感觸，慨嘆議會不能以務實態度議政。

刁指自己是「做地盤」，被問到是否老闆，他稱地盤很多人做得久都會成判頭，他有公司但同時「要落手落腳做」。他認為自己能取足夠提名參選，是反映「完善選舉制度」後吸納更多聲音，議會要多元化，不會只偏向商界，基層市民都有聲音。

另外，以25歲之齡成為最年輕選委的民建聯陳凱榮，獲該黨會務顧問、全國人大常委譚耀宗和港區人大代表葉國謙「加持」，提名他出選立法會。