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董建華梁振英等近半選委無行使提名 何君堯梁美芬容海恩取盡20提名 選委界最多

【明報專訊】立法會選舉提名期上周五（12日）結束，選委會界別有51報名爭40席。本報翻查各參選人的提名表，3名取爭連任的立法會議員何君堯、經民聯梁美芬和新民黨容海恩都取盡20個提名上限參選。不計重複的選委提名，現時已組成的1448名選委中，有約639人無在立法會選委會界別運用提名權，包括全國政協副主席董建華及梁振英，以及長實李澤鉅、恒基李家傑和李家誠、信和黃志祥等多名地產商巨頭。

由地區直選轉到選委會界別爭取連任的何君堯、梁美芬和容海恩均取得最多提名，何君堯甚至「取凸」，他的提名表格上有21個提名，他將民建聯立法會議員周浩鼎的提名刪去。

李浩然劉智鵬馮煒光獲11提名最少

全國政協委員吳傑莊則有增補提名，他報名時已提交17個選委提名，包括電盈主席李澤楷、商界（第一）選委霍啟山等，他之後再補交深水埗街坊福利事務促進會理事長梁鉅海的提名，共18個提名。參選的最低門檻是五大界別各取兩選委、即共10個提名，在選委會界別，華潤集團粵港澳大灣區首席戰略官李浩然、嶺大協理副校長劉智鵬和前特首新聞統籌專員馮煒光均取得11個提名，是取得最少提名的參選人。

選舉委員會有1500個席位，由於立法會尚未有90名議員、部分當然選委身分重疊，現有選委1448人。每名選委只能提名1名立法會選委會界別參選人的情况下，扣除重複提名（見另稿），共有約809位選委在此界別行使提名權。

有約639名選委無在選委會界別提名任何人，包括全國政協常委劉長樂、李澤鉅、李家傑等；以及體演文出界選委李靜和爾冬陞等。選委會界別參選人、聖公會教省秘書長管浩鳴本身是第五界別選委，惟他沒有提名任何同界別的參選對手。

跨宗教代表地產巨頭提名管浩鳴

分析個別參選人所獲的提名，管浩鳴的17個提名「星光熠熠」，包括跨宗教選委提名，他獲第五界別選委、聖公會榮休大主教鄺保羅；宗教界選委包括佛教聯合會法師譚春華、基督教協進會莫裕生和天主教香港教區選委何慶濂，以及社福界選委、聖公會福利協會副總幹事文孔義提名；亦獲多名地產商提名，如新鴻基地產執行董事郭基泓、會德豐主席吳宗權，亦有東亞銀行主席李民斌和副行政總裁李民橋、英皇集團執行董事楊政龍的提名，另民政事務局前局長曾德成也提名給管浩鳴。

不少參選人都找自己業內人士提名，規劃師、古諮會前主席林筱魯的提名包括建測規園界議員謝偉銓、發展局前局長馬紹祥；律師會理事江玉歡則找來同是法律界的資深大律師梁定邦、律師會前會長蘇紹聰和律師、港區人代陳曼琪提名。

曾為食物及衛生局長前政治助理的陳凱欣，提名人有兩名前高官，包括前上司高永文和財經事務及庫務局前局長陳家強，還有長實執行董事趙國雄。

至於趕尾班車、提名期最後一日報名參選的香港科技大學（廣州）副校長吳宏偉，多名提名者來自學界，如港大前校長徐立之、中大工程學院副院長黃錦輝、珠海學院校長李焯芬等。

明報記者

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