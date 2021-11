上訴方:警棍是危險武器 官:這不是槍

代表上訴人Samuel Phillip Bickett(37歲,圖)的資深大狀播出港鐵站的閉路電視及網上片段,顯示有休班警正追截跳閘男子,追至案發梯間時,有幾名市民正理論,休班警上前問「What are you doing?」一名外籍者反問「Are you popo?」,起初休班警回答「No」,其後才改稱「Yes」。

上訴方指出,休班警非身穿制服,曾否認是警察,在場者才會懷疑其身分,上訴人打算上前調停,惟休班警一直手持警棍,最終出於自衛才拳打休班警面部,但出拳非重,即遭法官反駁非出拳輕重之別,襲警本是不合理的事。刑期方面,上訴方認為對沒案底的人而言,以4個月監禁量刑是過重,而因案發地點為港鐵站須加刑兩周是不合理。

【案件編號:HCMA 339/21】

(反修例風暴)