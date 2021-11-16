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4人控九龍塘站串謀縱火 送貨員認罪還押

【明報專訊】前年10月港鐵九龍塘站被點燃汽油彈，兩部閘機燒至熏黑，4名男子涉焚燒閘機及駕車接載同伙，被控一項串謀縱火罪，昨於區域法院開審。其中一名27歲送貨員開審前認罪，法官李慶年押後至12月28日聽取求情，其間送貨員須還押。李官認為本案於社運期間發生，且九龍塘站屬交通樞紐，為加刑因素。

官：交通樞紐為加刑因素

4名被告依次為送貨員曾裕生（27歲）、公司東主黃漢偉（31歲）、技術員鄭偉森（34歲）和地盤工王錦發（41歲）。4人同被控一項串謀縱火罪，即前年10月12日在九龍塘站G1出口用火損壞港鐵公司兩部閘機。其中已還押約兩年的首被告承認縱火罪，以及另被控的管有物品意圖損壞財產、管有攻擊性武器和無牌管有槍械共3罪，即於去年1月7日在秀茂坪曉麗苑曉逸閣一單位管有5個汽油彈、11瓶汽油、一包白毛巾、5支鐵筆、3把錘子、一把摺刀、一把刀和一罐含有害化學物質的噴霧器。

偕黑衣男「接力」縱火 事前附近公園碰頭

控方案情指出，事後有兩部閘機熏黑，維修費涉約8萬元。閉路電視拍攝到，身穿白色T恤的首被告曾在涉事港鐵站蹲在閘機前放下兩瓶汽油後轉身離去。黑衣男子甲緊隨上前點燃汽油，再往同一方向逃去。片段顯示，首被告與男子甲事前在歌和老街的公園會面交談，他們一度脫下口罩。

【案件編號：DCCC 553/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 縱火 港鐵站 九龍塘 反修例運動

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