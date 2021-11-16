官指原審認錯人 控襲警教大生刑滿上訴得直

重複看片才發現 出錯「可理解」

法官判辭稱，片段顯示襲警的一名黑衣人被警員A追截時轉彎逃跑，警方其後拘捕上訴人賈雲龍（現年20歲），但片段均看不到上訴人衝前撞向警員A、襲警後「U-turn」轉身逃走情况，故不同意原審裁判官屈麗雯所指，片段拍到的是警員A一直在追截上訴人，而是因黑衣人逃脫後，警員A與同袍才轉移目標至本案上訴人。

被追截者戴綠口罩 上訴人戴黑面巾

反之，張官認同上訴方陳辭，認為原審裁判官錯誤斷定被追截的黑衣人就是上訴人，惟自言經重複翻看才發現被警員追截、戴綠口罩的黑衣人，並非其後被警員拘捕、戴黑面巾的上訴人，故認為其錯誤是可理解。基於上訴人出現的時間，與原本被警員追截的黑衣人異常接近，不能排除警員A是被黑衣人襲擊，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。

另外，地政總署丈量員雷启添涉於前年10月在斜孭袋藏有一支激光筆，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成判囚3個月，他不服定罪上訴，昨於高等法院原訟庭審理，法官聽畢陳辭後押後至12月8日宣讀裁決。

上訴方稱，案發時無人用激光筆照射警員，即使法庭不相信激光筆是工作所用，都不足以推論為有意圖用作傷人。律政司一方不同意說法，稱上訴人逃跑與堵路位置相距不遠，帶備面巾、手袖和激光筆到場，唯一合理推斷便是傷人。

【案件編號：HCMA 81、159/21】

（反修例風暴）