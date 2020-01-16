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趙家賢遭咬耳案 被告曾呼「光復台灣」 「唔係打人係打狗」 被刺者：個肚有啲濕始知中刀

【明報專訊】民主黨時任區議員趙家賢前年11月在太古城遭一名中年漢咬甩左耳，該中年漢更涉揮刀刺傷一對夫婦及襲擊另一女子，被控3項有意圖傷人及一項普通襲擊罪，他否認所有控罪，昨在高等法院開審。開案陳辭稱，被告以普通話高叫「光復台灣」，有市民上前與他爭執，被告隨後用一把9.5厘米長的刀刺向他。趙家賢協助傷者時問被告為何打人，被告遂稱「我唔係打人，我係打狗」。被刺傷後陷入昏迷的事主供稱，被刺當刻發生得很快，「覺得個肚有啲濕、有啲涼」。

涉共傷4人 被告不認罪

控罪指稱，被告陳眞（案發時48歲）2019年11月3日在太古城中心外有意圖使溫浩倫、梁碧琪、趙家賢身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他；以及同日同地襲擊梁瑩瑩。

傷者：雙手放胸前背囊「好怪」 事前囑家人勿近

當日被刺傷後，一度危殆的事主溫浩倫供稱，當晚太太梁碧琪相約堂姊梁瑩瑩及其兒子共4人到太古城吃飯。他憶述，商場內很多人排成人鏈，警員進場後人群散去。6時多他們準備用膳及離開商場，在出口附近聽到一名灰衣中年男子用半普通話及半廣東話高叫「光復台灣」，溫隨即說「你講乜×嘢？」。溫稱，該男子胸前揹着背囊，雙手放在背囊內。該男子說了一兩句話，但聽不清楚內容。他當時覺得該男子「好怪」，且看不到其雙手，遂叮囑家人不要站在他前方。

中刀後睹被告走向太太 衝前拉扯同倒地

其後，該灰衣男子走到溫面前，溫隨即「覺得個肚有啲濕、有啲涼」。他揭開上衣時發現流了很多血，退到一旁時向太太說「我瀨咗嘢」。溫浩倫稱上衣「被打橫𠝹爛」，隨即用手按着傷口。溫說看到灰衣男子的手在太太的背部有所動作，溫衝前及用手拉開該男子，兩人一同倒地。溫說，男子倒地時，疑似刀的物體亦同時跌下。被問到有否感到疼痛，他稱「好攰、背脊好濕」，他亦嘗試爬向太太身旁。控方另在庭上播放當日被告離開住所及在太古城的閉路電視片段，他當時穿灰色上衣及短褲，並背上黑色背囊。

控方開案陳辭續稱，男事主溫浩倫遭被告刺傷倒地後，被告再用刀刺溫的背部。被告轉向襲擊梁碧琪的背部，更曾用廣東話說「我死唔緊要」，兩人其後倒地。梁走入商場向他人求助，被告站立後則走向梁瑩瑩，扯其頭髮及用背包撞倒她。

另外，趙家賢當時協助調停市民與商場保安的爭執。近7時半，趙聽到呼叫需要協助，在商場外看到兩人受傷，亦看到被告踩梁瑩瑩的頭部，被告附近則有把刀。被告掙脫保安時，一度衝向趙背後的市民，趙打開雙手欲阻止，遭被告抱着頭部，其左耳更被咬。趙部分耳部組織脫落及流血，被告亦曾嘗試咬趙的右耳但被阻止。

欲咬趙右耳被阻 被刺事主一度危殆

溫浩倫、梁碧琪及趙家賢一同被送院，其中溫浩倫陷入昏迷，抵院後轉為危殆；妻子梁碧琪背部亦有刺傷。醫生曾嘗試接駁趙家賢的耳部組織，但因組織壞死而不成功。案件今續。

【案件編號：HCCC204/20】

明報記者

（反修例風暴）

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相關字詞﹕高等法院 普通襲擊 有意圖而傷人罪 太古城 趙家賢 反修例運動

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