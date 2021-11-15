【Emily】石禮謙談「告別劏房」 「領導人不應只點出問題無理解原因」

憶修例致法案委會爆衝突

「泛民議員對我無惡意」

石禮謙話，除咗房屋問題，香港亦有福利、醫療、教育等議題須一併處理，又舉例指香港每年有平均約5000個長者喺輪候資助安老宿位期間去世，反問「啲領導人有無去探過佢哋、有無去了解過佢哋呀？」

2019年5月立法會審議《逃犯條例》修訂嘅法案委員會爆發衝突，主持會議嘅石禮謙被民主派包圍、會議腰斬。石禮謙喺訪問中形容自己無動怒，認為泛民議員當時對佢無惡意，佢對唔少昔日同事還押入獄感到可惜，又感慨好多年輕人喺社會事件中斷送前程，認為應畀番條路佢哋。

昔因反越戰示威被捕

盼社會畀條路年輕人

石禮謙仲話自己係過來人，讀大學時曾參與反越戰嘅騷亂示威多次被捕，但無入獄，佢慶幸當時社會畀機會，令佢可以繼續發展事業；佢認為當權者對社會過去幾年嘅事要思考箇中原因、檢討教育制度，畀機會年輕人更生同改過。