玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電

明報記者 薛偉傑

攝影 林靄怡

ARTI CO. Limited銷售經理鄭家麟表示，公司幾個創辦人在2013年開始研究，將薄膜（非晶矽）太陽能光伏板結合到玻璃。研究薄膜太陽能光伏板玻璃，是覺得香港高樓大廈的天台，沒有多少面積可安裝太陽能光伏板，反而全棟大廈的玻璃窗的面積總和卻不小，應該好好運用。而且，很多商廈的玻璃幕牆毋須很高的透光率，若改用薄膜太陽能光伏板玻璃來代替一般玻璃幕牆，既可產生電力，又可避免室內光線太強，以及發揮隔熱效果。

擋強光又隔熱 7色製作設計更靈活

他們比較過單晶矽或多晶矽太陽能光伏板的光電轉換效率較高，可逾20%。不過，若將之結合到玻璃會不太透光，無法同時滿足部分透光和發電這兩個要求。薄膜太陽能光伏板的光電轉換效率最高只有14%至15%；若結合到玻璃，其透光率可高可低，可按客戶要求設計及製造。不過，若將透光率設計得太高，薄膜要造得很薄，發電效能會很低。所以，他們會向客戶建議，將薄膜太陽能光伏板玻璃的透光率設計成約50%，效果比較均衡。

此外，外國和內地的公司多年前已經推出薄膜太陽能光伏板玻璃，尤其是美國、歐盟和英國，但大部分產品都是黑色的。該公司的薄膜太陽能光伏板玻璃特點是採用7色製作（有點像7色印刷），用來顯示相片也無問題，但要造到半透明，顏色會比真正的相片檔案淺。鄭家麟認為，彩色這個特點很重要，如果所有建築物的薄膜太陽能光伏板玻璃都是黑色的，會比較單調。這也是他們決定自行研究，不直接引入外國或內地公司的產品的原因。關於製造方法，他表示這是商業秘密不便透露詳情。他只可透露，需要用到激光技術及多重工序；那些薄膜是加在兩層玻璃中間。（若薄膜只是加在玻璃表面，會較易損壞或脫落；同時因為有電力，不宜讓人觸摸到。）

至於其薄膜太陽能光伏板玻璃的潛在應用場景，除一般大廈的玻璃窗或玻璃幕牆，以及公路上的隔音屏障之外，商場、體育館、圖書館、博物館、港鐵站、機場等都非常適合。產生的電力，可賣給中電來產生收入，也可以儲在鋰電池，然後將直流電轉換成交流電，用於建築物室內公共空間（如走廊、大堂等）的照明，或外牆廣告燈箱、大型LED廣告牌等。

電力可轉售予中電產生收入

當然，從經濟角度來說，由現在至2033年底，中電都會以每度電3至5元的上網電價來購買可再生能源系統產生的電力，將薄膜太陽能光伏板玻璃產生的電力賣給中電，然後再用回中電的電力，是較佳做法。

鄭家麟表示，去年1月，他曾跟隨一個商會到柬埔寨考察，當時他未有攜帶其薄膜太陽能光伏板玻璃的原型，只在手機內儲存一些相片。不料有柬埔寨商人看過相片後甚感興趣，本來約好兩個月後見面詳談，可惜他回港後大約一星期，疫情就開始影響到出入境旅遊，至今未能與對方見面詳談。