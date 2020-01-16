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港聞二

大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀

【明報專訊】內地教育一般從幼兒園開始到大學結束，一共分為5個階段，包括幼兒園、小學、初中、高中及高等教育階段。義務教育一般指小學6年和初中3年。完成初中後，學生接受高級中等學校招生考試（簡稱中考），以獲取升讀高中資格。高中為期3年，合格的高中畢業生會參加普通高等學校招生全國統一考試（簡稱高考），投考心儀的大學。

高中分為普通高中學校與中等職業學校兩類，前者重知識學習，後者注重培養技術人才。有關內地9市的高中階段具體招生政策及實施方案，港人可撥打所在內地城市的政府服務熱線（86-當地區號-12345），轉接當地相關政府教育部門或人員查詢各區高中教育招生情况。

港人如欲報考內地的大學，可報名參加內地普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區及台灣省學生考生考試。考試內容和要求參見教育部制定的《中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區、台灣省學生入學考試理科考試大綱》和《中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區、台灣省學生入學考試文科考試大綱》。

另外，DSE成績也可直接申請部分內地大學，或報名參加一些學校的免試招生。各院校本科專業的錄取要求各不相同，港人可在香港教育局網站（https://www.edb.gov.hk）查詢各年度內地部分高等院校免試招收香港學生計劃的詳細信息（如免試招收香港學生計劃指南、參與院校名單、免試招生計劃專業或學科目錄等）。

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