大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀

高中分為普通高中學校與中等職業學校兩類，前者重知識學習，後者注重培養技術人才。有關內地9市的高中階段具體招生政策及實施方案，港人可撥打所在內地城市的政府服務熱線（86-當地區號-12345），轉接當地相關政府教育部門或人員查詢各區高中教育招生情况。

港人如欲報考內地的大學，可報名參加內地普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區及台灣省學生考生考試。考試內容和要求參見教育部制定的《中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區、台灣省學生入學考試理科考試大綱》和《中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑、港澳地區、台灣省學生入學考試文科考試大綱》。

另外，DSE成績也可直接申請部分內地大學，或報名參加一些學校的免試招生。各院校本科專業的錄取要求各不相同，港人可在香港教育局網站（https://www.edb.gov.hk）查詢各年度內地部分高等院校免試招收香港學生計劃的詳細信息（如免試招收香港學生計劃指南、參與院校名單、免試招生計劃專業或學科目錄等）。