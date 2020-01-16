大灣區GBA專題：家長：首選國際校 學好英普回港升學

高考高壓 盼子讀IB課程

港人子女若要在灣區內地9市入讀幼兒園，可到居住地附近幼兒園報名，也可選擇報讀國際學校的幼兒班。招生一般從每年4月開始，以廣州國際學校為例，有學校是由幼稚園至中學，亦有由初中開始。讀者May嫁到香港，兒子今年4歲半，經營美容生意的她，在疫情封關下已有近兩年見不到內地家人，加上她認為大灣區不斷發展，中產一族增加，開始計劃將生意拓展到大灣區其他城市，首要考慮家鄉廣州。疫情前她已尋覓以普通話及英語為基礎的小學，其中一間為培僑書院。若全家搬到廣州，她希望覓得國際學校，說兒子即使未來有資格參加高考，但競爭激烈及壓力太大，故想走IB預科課程（IB Diploma Programme），不少國際學校以至私立中學也有此課程。現時她已有一兩間心儀校，明年4月便可報名及面試。

May當年在內地念的是傳統學校，她與丈夫持港澳居民居住證，兒子原可按當地隨遷子女入學政策入讀義務教育學校，但在義務教育及國際學校之間，May偏向選擇國際學校，讓兒子學好英文及普通話，可回港或海外升學，即使心儀的國際學校每年學費10多萬元人民幣，還有其他書簿及課外活動等費用。她說最重要是希望學校是一條龍，小學及中學若不同學校，未必能適應相關課程。國際學校還有一個特色是可寄宿，May認為訓練兒子獨立也十分重要，會同時考慮學校有否寄宿，可令獨生子女過團體生活。

明報記者 龍彩霞