港聞

港聞二

大灣區GBA專題：家長：首選國際校 學好英普回港升學

【明報專訊】近年不少國際頂尖學校在深圳、廣州及珠海設分校，吸引在大灣區內地城市生活的香港家長為子女報讀。香港家長讓子女北上讀書，最重要是先練好普通話，因內地國際學校主要以普通話及英文為主，北上前最好在港上普通話學前班，令子女更容易融入內地學習環境。

高考高壓 盼子讀IB課程

港人子女若要在灣區內地9市入讀幼兒園，可到居住地附近幼兒園報名，也可選擇報讀國際學校的幼兒班。招生一般從每年4月開始，以廣州國際學校為例，有學校是由幼稚園至中學，亦有由初中開始。讀者May嫁到香港，兒子今年4歲半，經營美容生意的她，在疫情封關下已有近兩年見不到內地家人，加上她認為大灣區不斷發展，中產一族增加，開始計劃將生意拓展到大灣區其他城市，首要考慮家鄉廣州。疫情前她已尋覓以普通話及英語為基礎的小學，其中一間為培僑書院。若全家搬到廣州，她希望覓得國際學校，說兒子即使未來有資格參加高考，但競爭激烈及壓力太大，故想走IB預科課程（IB Diploma Programme），不少國際學校以至私立中學也有此課程。現時她已有一兩間心儀校，明年4月便可報名及面試。

May當年在內地念的是傳統學校，她與丈夫持港澳居民居住證，兒子原可按當地隨遷子女入學政策入讀義務教育學校，但在義務教育及國際學校之間，May偏向選擇國際學校，讓兒子學好英文及普通話，可回港或海外升學，即使心儀的國際學校每年學費10多萬元人民幣，還有其他書簿及課外活動等費用。她說最重要是希望學校是一條龍，小學及中學若不同學校，未必能適應相關課程。國際學校還有一個特色是可寄宿，May認為訓練兒子獨立也十分重要，會同時考慮學校有否寄宿，可令獨生子女過團體生活。

明報記者 龍彩霞

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

賣虛幣遭綁架 肉參爬窗逃 鐵槌扑手腳阻逃走索3000萬 警拘7人
賣虛幣遭綁架 肉參爬窗逃 鐵槌扑手腳阻逃走索3000萬 警拘7人
泰特幣全球第四大 供虛幣玩家避險
泰特幣全球第四大 供虛幣玩家避險
換衫觸扳機 休班警佩槍走火
換衫觸扳機 休班警佩槍走火
foodpanda員工擬周二晤資方 稱今停示威
foodpanda員工擬周二晤資方 稱今停示威
涉盜洗黑錢戶口170萬 工銀分行經理被捕
涉盜洗黑錢戶口170萬 工銀分行經理被捕
未補價出租計劃 罕現6000元承租睡房 同屋苑整單位月租8800 公屋聯會料個案趨增
未補價出租計劃 罕現6000元承租睡房 同屋苑整單位月租8800 公屋聯會料個案趨增
已補價單位1.5萬租 代理：同區睡房租金相若
已補價單位1.5萬租 代理：同區睡房租金相若
羅致光：外傭確診率跌 按情况調整名額
羅致光：外傭確診率跌 按情况調整名額
確診國泰機師已打三針 南非抵港男初確
確診國泰機師已打三針 南非抵港男初確
疫下百億創6萬職位 迄今聘4萬人
疫下百億創6萬職位 迄今聘4萬人
灣仔區院遷加路連山道 法庭70個增三成
灣仔區院遷加路連山道 法庭70個增三成
參選人野豬政策 葉劉：人道毁滅好人道 港島其餘6參選人有保留 多倡絕育流放離島
參選人野豬政策 葉劉：人道毁滅好人道 港島其餘6參選人有保留 多倡絕育流放離島
野豬出沒數碼港 警戒備未見捕殺
野豬出沒數碼港 警戒備未見捕殺
稱選舉街站被騷擾 民建聯報警拘一漢
稱選舉街站被騷擾 民建聯報警拘一漢
初選案擬明年2月訊 被告關押一年 律政司指需時翻譯口供 家屬斥不公
初選案擬明年2月訊 被告關押一年 律政司指需時翻譯口供 家屬斥不公
CHICKEEDUCK移走劉曉波像 周小龍：免落入政府
CHICKEEDUCK移走劉曉波像 周小龍：免落入政府
NGO短租政府空置地 3年批20項目
NGO短租政府空置地 3年批20項目
醒目主管揭4標書同錯字 造就《競爭法》圍標案首勝
醒目主管揭4標書同錯字 造就《競爭法》圍標案首勝
不滿妻沉迷離家打牌 夫涉上門縱火被捕
不滿妻沉迷離家打牌 夫涉上門縱火被捕
男子扮食環圖爆竊金行
男子扮食環圖爆竊金行
韋志成：半百樓齡單位30年後增4倍 重建步伐難追
韋志成：半百樓齡單位30年後增4倍 重建步伐難追
HA Go新功能記血壓血糖 數據變圖表助診症
HA Go新功能記血壓血糖 數據變圖表助診症
20分鐘飈40公里 少年涉揸大膽車被捕
20分鐘飈40公里 少年涉揸大膽車被捕
大灣區GBA專題：北上一條龍港校：負笈中港外國皆優勢
大灣區GBA專題：北上一條龍港校：負笈中港外國皆優勢
大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀
大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀
大灣區GBA專題：港人子女珠三角9市可入學
大灣區GBA專題：港人子女珠三角9市可入學
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選舉廣告講動保 方龍飛拍片逸東邨放羊
【Emily】選舉廣告講動保 方龍飛拍片逸東邨放羊
【Emily】伍月蘭借場 楊彧重返「議辦」服務街坊
【Emily】伍月蘭借場 楊彧重返「議辦」服務街坊
【Emily】石禮謙談「告別劏房」 「領導人不應只點出問題無理解原因」
【Emily】石禮謙談「告別劏房」 「領導人不應只點出問題無理解原因」
【Emily】試住劏房 楊永杰：林鄭堅離地
【Emily】試住劏房 楊永杰：林鄭堅離地
【Emily】11．21長者日 1400商户推銀髮優惠
【Emily】11．21長者日 1400商户推銀髮優惠