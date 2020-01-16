大灣區GBA專題：北上一條龍港校：負笈中港外國皆優勢

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》「加強基礎教育交流合作」方面提出：「在廣東建設港澳子弟學校或設立港澳兒童班並提供寄宿服務」。深圳培僑的成立，得到兩地政府支持，9月6日開學禮上，香港行政長官林鄭月娥、深圳市委書記王偉中、香港中聯辦副主任譚鐵牛皆有出席，林鄭月娥致辭稱，特區政府鼓勵和支持香港辦學團體及專上院校積極融入粵港澳大灣區發展，參與相關建設及提供教育服務。

中一生不憂競爭力減 「反而更好」

12歲中一學生馬欣遙是開學禮主持人之一，她在上海出生，因父母工作調動居港逾7年，今年8月全家搬到深圳。小六就讀香港培僑書院的馬欣遙提到選擇深圳培僑的原因時說，學校很大，資源很多，「有香港課程，而且是12年制的，我可以在這裏一直讀到高中，然後再考DSE，去上國外大學」。被問會否擔心在內地讀DSE不具競爭力，她稱對此沒壓力，「反而更好了，因為深圳的同學可以幫助到我其他的知識，我也可以在英文等方面幫助他們」。

深圳培僑9000人申千餘額 反應佳

黃騰達透露，深圳培僑首次招生反應熱烈，共八九千人申請，最終招錄1245名學生，其中修讀香港課程的編列31個班級，涵蓋小一到中四，選擇內地課程的分為小一至小三以及中一的6個班級。該校預計未來招生規模達三四千，還計劃推出高中國際課程，但黃稱需待香港課程和內地課程上了軌道再申請。師資方面，深圳培僑目前有約100名教師，其中約70人是從香港聘請，黃騰達說當時有1000多人競爭這些教職。

「真是很快」，黃騰達感慨，今年2月這個離深圳北站10分鐘步程的校園動土，8月建成教學大樓和行政大樓，只是約半年，但「真正建設時間可能要乘以3」，因是24小時、分三更施工，連農曆新年都在趕工。政策上內地也提供便利，教師在內地教學原要考取資格證，但黃騰達指出，當局信任香港的教師註冊制度，又當香港課程是特定課程，特許70名香港教師毋須拿內地牌即可於深圳培僑執教，「這是要申請的，不是人人都可以，（內地教育部門）要看（申請者）教學年資、學歷，要審批」。

音樂視藝英文教 學生數周已適應

對於深圳培僑的特色，黃騰達表示，香港培僑書院成功之處在於小學生基本能較好掌握英文和普通話，到中學便可乘着這優勢繼續教學，深圳培僑也將主力塑造良好的語言環境，在內地普通話自然不必擔心，重點轉至英文，無論香港課程還是內地課程，能用英文教的都用英文，例如音樂、視覺藝術等。在香港培僑書院和深圳培僑都教小學數學的蔡利信也提到，在港用普通話教書，來到深圳轉用英文，一開始發現學生有困難，還比較擔心，但過了數星期學生就已適應，並有很明顯的進步。

港官方規範多 內地教DSE彈性更大

黃騰達還指出，在深圳辦學，香港課程可同時享受到內地課程的優勢，例如因利乘便加入內地德育、愛國教育的元素，小學中國語文更直接採人民教育出版社教材。對比香港課程在兩地教學情况，他說香港教育局規範較大，雖有校本課程，但不可太偏離，反而內地彈性大一點。他舉例，深圳培僑將小學常識科一拆三，開設「個人生活與社會」、「科技」、「中華文化與品德」，這3科又分別連接英文、數學、中國語文，作為3個核心科的實踐平台，更加靈活。

香港很多考生會補習，而內地針對DSE的補習社本就不多，近期更遇上當局整頓教培行業，被問及會否擔心因此影響深圳培僑DSE考生競爭力，黃騰達反問：「你說補習有着數，我可不可以說我們學校住宿有着數？」他透露，目前有360多人選擇寄宿，主要是中學生，規範的宿舍生活有助養成自習的習慣，且更方便安排課後輔導。蔡利信也說，寄宿學生晚上在學校自習，遠離手機、遊戲的誘惑，也是一個優勢。

黃校長和蔡老師都提到，深圳培僑生源較好，收生時「可以揀人」，且享12年制一條龍好處，升中壓力較小，多軌課程則令升讀大學選擇更多。黃騰達稱，香港培僑今年DSE成績標青，「我不覺得我們的學生真的很依靠補習……過去兩三年學生能夠真正去補習社的機會很少，至多網上補習，都是斷斷續續的，所以這班學生是否真的依靠補習來獲得這個成績呢？我是存疑的」，他強調正規到學校學習遠比去補習社重要。

除了深圳培僑，同樣本學期開始招生的廣州暨南大學港澳子弟學校也開設香港課程，廣州南沙區慶盛樞紐未來會成立一所港人子弟學校。此外，大灣區還有多間港人子弟學校和港人子弟班，部分亦有DSE課程。