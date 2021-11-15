港聞

港聞二

HA Go新功能記血壓血糖 數據變圖表助診症

【明報專訊】醫管局流動應用程式HA Go，現有預約專科門診、繳費等服務，病人更易在家管理健康，程式今年10月推出「我的健康」服務，提供3項功能，包括可記錄個人健康量度項目，並查閱醫療紀錄和醫護提供的健康資訊。當局稱未來將繼續優化服務，如腎病病人明年將可記錄洗肚數據，以便一站式管理個人健康。

可記9項 明年增洗肚數據

部分慢性病人如糖尿病患者，以往要在「簿仔」記錄血糖水平等數據，覆診時醫生能藉此了解病人狀况及調整藥量。HA Go今年10月推出「我的健康」服務，病人於首階段可以輸入9項數據，包括體重、血壓和血糖等。數據可整理成圖表，讓病人和醫生一目了然觀察患者的健康數據趨勢。

醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華透露，「我的健康」未來會推出更多量度項目，明年第一季將推出供腎病病人記錄腹膜透析（洗肚）數據的功能，亦會研究將其他手機紀錄數據匯入此應用程式。

另外，病人可通過「我的健康」接收醫護人員發放的健康資訊，當中包含文字、影片或聲帶指引。彭育華稱病人現時在醫院主要領取單張或小冊子，部分複雜內容如洗鼻程序難用文字表達。她形容新功能有助市民清晰了解內容，病人也不用從「一大疊紙」翻查資料。市民可通過新功能瀏覽4類紀錄，包括出院資訊摘要、檢驗備忘表、藥物紀錄及轉介信。

HA Go去年推出「照顧者」功能，用戶可向照顧者分享健康紀錄，協助管理健康。彭表示市民可通過程式等候應診及取藥，疫情下有助減少醫院聚集人數。截至今年10月31日，超過100萬人下載HA Go，當中逾60萬已登記及啟動帳戶。

上 / 下一篇新聞

賣虛幣遭綁架 肉參爬窗逃 鐵槌扑手腳阻逃走索3000萬 警拘7人
賣虛幣遭綁架 肉參爬窗逃 鐵槌扑手腳阻逃走索3000萬 警拘7人
泰特幣全球第四大 供虛幣玩家避險
泰特幣全球第四大 供虛幣玩家避險
換衫觸扳機 休班警佩槍走火
換衫觸扳機 休班警佩槍走火
foodpanda員工擬周二晤資方 稱今停示威
foodpanda員工擬周二晤資方 稱今停示威
涉盜洗黑錢戶口170萬 工銀分行經理被捕
涉盜洗黑錢戶口170萬 工銀分行經理被捕
未補價出租計劃 罕現6000元承租睡房 同屋苑整單位月租8800 公屋聯會料個案趨增
未補價出租計劃 罕現6000元承租睡房 同屋苑整單位月租8800 公屋聯會料個案趨增
已補價單位1.5萬租 代理：同區睡房租金相若
已補價單位1.5萬租 代理：同區睡房租金相若
羅致光：外傭確診率跌 按情况調整名額
羅致光：外傭確診率跌 按情况調整名額
確診國泰機師已打三針 南非抵港男初確
確診國泰機師已打三針 南非抵港男初確
疫下百億創6萬職位 迄今聘4萬人
疫下百億創6萬職位 迄今聘4萬人
灣仔區院遷加路連山道 法庭70個增三成
灣仔區院遷加路連山道 法庭70個增三成
參選人野豬政策 葉劉：人道毁滅好人道 港島其餘6參選人有保留 多倡絕育流放離島
參選人野豬政策 葉劉：人道毁滅好人道 港島其餘6參選人有保留 多倡絕育流放離島
野豬出沒數碼港 警戒備未見捕殺
野豬出沒數碼港 警戒備未見捕殺
稱選舉街站被騷擾 民建聯報警拘一漢
稱選舉街站被騷擾 民建聯報警拘一漢
初選案擬明年2月訊 被告關押一年 律政司指需時翻譯口供 家屬斥不公
初選案擬明年2月訊 被告關押一年 律政司指需時翻譯口供 家屬斥不公
CHICKEEDUCK移走劉曉波像 周小龍：免落入政府
CHICKEEDUCK移走劉曉波像 周小龍：免落入政府
NGO短租政府空置地 3年批20項目
NGO短租政府空置地 3年批20項目
醒目主管揭4標書同錯字 造就《競爭法》圍標案首勝
醒目主管揭4標書同錯字 造就《競爭法》圍標案首勝
不滿妻沉迷離家打牌 夫涉上門縱火被捕
不滿妻沉迷離家打牌 夫涉上門縱火被捕
男子扮食環圖爆竊金行
男子扮食環圖爆竊金行
韋志成：半百樓齡單位30年後增4倍 重建步伐難追
韋志成：半百樓齡單位30年後增4倍 重建步伐難追
20分鐘飈40公里 少年涉揸大膽車被捕
20分鐘飈40公里 少年涉揸大膽車被捕
大灣區GBA專題：北上一條龍港校：負笈中港外國皆優勢
大灣區GBA專題：北上一條龍港校：負笈中港外國皆優勢
大灣區GBA專題：家長：首選國際校 學好英普回港升學
大灣區GBA專題：家長：首選國際校 學好英普回港升學
大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀
大灣區GBA專題：部分內地大學 DSE成績可直接報讀
大灣區GBA專題：港人子女珠三角9市可入學
大灣區GBA專題：港人子女珠三角9市可入學
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
玻璃結合太陽能光伏板 大廈幕牆可發電
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
研發工作大致完成 擬明年初建首項目
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】選舉廣告講動保 方龍飛拍片逸東邨放羊
【Emily】選舉廣告講動保 方龍飛拍片逸東邨放羊
【Emily】伍月蘭借場 楊彧重返「議辦」服務街坊
【Emily】伍月蘭借場 楊彧重返「議辦」服務街坊
【Emily】石禮謙談「告別劏房」 「領導人不應只點出問題無理解原因」
【Emily】石禮謙談「告別劏房」 「領導人不應只點出問題無理解原因」
【Emily】試住劏房 楊永杰：林鄭堅離地
【Emily】試住劏房 楊永杰：林鄭堅離地
【Emily】11．21長者日 1400商户推銀髮優惠
【Emily】11．21長者日 1400商户推銀髮優惠