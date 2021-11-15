HA Go新功能記血壓血糖 數據變圖表助診症

可記9項 明年增洗肚數據

部分慢性病人如糖尿病患者，以往要在「簿仔」記錄血糖水平等數據，覆診時醫生能藉此了解病人狀况及調整藥量。HA Go今年10月推出「我的健康」服務，病人於首階段可以輸入9項數據，包括體重、血壓和血糖等。數據可整理成圖表，讓病人和醫生一目了然觀察患者的健康數據趨勢。

醫管局總行政經理（醫療信息）彭育華透露，「我的健康」未來會推出更多量度項目，明年第一季將推出供腎病病人記錄腹膜透析（洗肚）數據的功能，亦會研究將其他手機紀錄數據匯入此應用程式。

另外，病人可通過「我的健康」接收醫護人員發放的健康資訊，當中包含文字、影片或聲帶指引。彭育華稱病人現時在醫院主要領取單張或小冊子，部分複雜內容如洗鼻程序難用文字表達。她形容新功能有助市民清晰了解內容，病人也不用從「一大疊紙」翻查資料。市民可通過新功能瀏覽4類紀錄，包括出院資訊摘要、檢驗備忘表、藥物紀錄及轉介信。

HA Go去年推出「照顧者」功能，用戶可向照顧者分享健康紀錄，協助管理健康。彭表示市民可通過程式等候應診及取藥，疫情下有助減少醫院聚集人數。截至今年10月31日，超過100萬人下載HA Go，當中逾60萬已登記及啟動帳戶。