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韋志成：半百樓齡單位30年後增4倍 重建步伐難追

【明報專訊】市建局今年成立20周年，行政總監韋志成昨發表網誌表示，比對初成立時，市建局面對樓宇和市區「雙老化」挑戰更嚴峻，未來30年本港市區逾50年舊樓單位，將大增逾4倍，由2018年約19.8萬伙增至2048年85.4萬伙。他稱，即使市建局盡力加快重建步伐，恐仍無法追上單位老化速度；又稱未來5年將投放1000億元於市區更新工作，會以推動樓宇復修為核心。

未來5年投放千億更新市區

核心工作推動樓宇復修

韋稱，在推行市區更新工作上，市建局面對3方面挑戰，包括傳統「拆一幢、起一幢」項目主導模式面臨重建困局，未能解決舊區土地規劃過時引致的社區設施落後、交通擠塞等問題；部分屬超高密度、龐大而失修的舊樓群，亦因涉高昂收購及發展成本，未找到可行重建模式。

他說，市建局2016年起以小區發展模式推行土瓜灣重建項目，逐步由「項目主導」邁向「規劃主導」，以整全規劃角度，檢視項目範圍毗鄰未被善用的政府土地等，並納入規劃重新整合。他稱在規劃主導下，已促成重建深水埗兼善里舊樓群，並舉例土瓜灣「十三街」和「五街」、佐敦「文字樓」及大角嘴「中字樓」，重建難度較兼善里有過之而無不及，需以新思維、新規劃工具制定不同更新方案。

韋志成續稱，市建局未來5年準備投放1000億元於市區更新工作，但要做到整全的樓宇維修保養，所需財政資源仍不足，隨着本港有85萬伙單位踏入老化周期，假設平均在70年後清拆，當舊樓由30年起以每10年為一個保養期，平均每伙維修支出估計需8萬元，這些單位拆卸重建前需進行約5次復修；以此推算，保養單位整體支出料逾3400億元。他認為，需要有新概念和執行模式，促使業主在公用地方外亦保養單位得宜，才能發揮樓宇復修效果。

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