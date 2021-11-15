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醒目主管揭4標書同錯字 造就《競爭法》圍標案首勝

【明報專訊】《競爭條例》於2015年全面實施，競爭事務委員會回顧以往案例，稱公眾查詢及投訴對調查尤其重要，例如首宗入稟競爭事務審裁處是一宗圍標案，一機構採購部主管發現4份標書有同樣英語文法錯誤而舉報；第二宗個案則源於安達邨新入伙居民找裝修承辦商時兩度被問「你住幾樓」及轉介至同一承辦商。調查組人員當時逐戶拍門，終獲14戶提供資料，10間承辦商後因瓜分市場及合謀定價，共罰款397萬元。

競委會：公眾投訴舉報重要助力

競委員自《競爭條例》於2015年12月14日生效至今年9月底，共接獲2115宗投訴和3030宗查詢，當中有258宗個案進入初步評估或調查階段，處理中的初步評估及調查個案最多涉及房地產及物業管理；運輸、物流及儲存；專業及技術服務。競委會就7宗案件入稟競爭事務審裁處，當中5宗獲判勝訴，其餘2宗於去年入稟的案件有待聆訊。

首宗入稟競爭事務審裁處的案件是資訊科技公司圍標案，4間公司共被罰716萬元。基督教女青年會（YWCA）採購部主管麥先生憶述，2016年為伺服器服務招標收到5份標書，有4份解決方式、行文格式、文法錯誤皆一模一樣，「例如will be advised，大家都無加d或漏寫be」，且報價遠高於餘下一間公司。他諮詢管理層後向競委會舉報。

生效近6年 7宗入稟5勝訴

至於安達邨10間裝修承辦商瓜分市場及合謀定價案，則是安達邨居民明哥（化名）2016年6月領到單位鑰匙後，到邨內問其中兩間承辦商職員裝修價，職員同問「你住幾樓」並轉介他到同一承辦商，該承辦商開價較市價貴兩三成。明哥說，當時想起競委會的廣告，致電舉報「夾埋分餅仔」。他隨後錄過一次口供上過一次庭，「我都擔心請假難，但我希望大家不會買貴嘢，不要讓商家合謀，搵晒市民的錢。若不舉報，這班承辦商又去另一屋邨做同樣的事」。

競委會首席經理（行動）黃錦鴻表示，接獲舉報後會先評估，再決定是否調查。黃表示處理資訊科技公司圍標案尤其小心，因是首次使用《競爭條例》賦予的調查權。至於安達邨案，黃錦鴻說，已運用兩種調查權以書面要求承辦商交出資料、要求承辦商出席競委會聆訊，餘下是可申請手令搜查處所，惟當時承辦商的貨櫃辦事處已不在，調查組人員遂入邨拍門，走訪40個單位獲14戶提供資料，當中有8戶出庭作證。黃錦鴻表示，調查發現10間承辦商早已抽籤決定負責樓層，用同一款裝修宣傳單。

相關字詞﹕合謀定價 競爭條例 競爭事務委員會

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