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港聞二

NGO短租政府空置地 3年批20項目

【明報專訊】現時不少政府用地閒置，非政府機構（NGO）可向政府申請短期租用。發展局長黃偉綸昨發表網誌表示，2019年2月推出「支援非政府機構善用空置政府用地」資助計劃後，至今共20個非政府機構項目獲資助，其中兩個項目已完成並開始運作，包括堅尼地城卑路乍灣海濱旁的一幅政府用地，目前已由非政府機構建造本港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的社區農圃。

發展局助理秘書長洪建樂表示，目前批出20個項目中，11項只批出前期工地勘測及設計款項，有關團體須於下一階段申請較大金額的工程費用，他稱局方會嚴謹把關，確保批出款項用得其所。

兩項目包括有機農圃已運作

洪續稱，考慮到部分機構申請人未必熟悉項目規劃、工程管理或缺乏經驗，局方會向申請人提供技術上的建議，協助順利完成工程，當中有兩個項目已順利完成並開始運作，另有6個項目預計今年至明年完成，其餘亦陸續開展。

其一已運作項目是位於卑路乍灣海濱用地旁的政府用地，目前租予非政府機構「堅農圃」，建造本港首個結合水耕、魚菜共生和有機耕種的社區農圃，面積約2000平方米。該項目顧問團成員麥嘉晉表示，「堅農圃」運作後，會讓公眾接觸農耕技術，亦會將有關耕作方式帶進學校、社區、老人院等，與不同人互動。

另一獲計劃資助的項目，是位於鰂魚涌海濱的一幅政府用地，租予聖雅各福群會建造一幢一層高的多用途活動中心，旁邊設有大草坪，讓市民休憩和參與活動。

聖雅各福群會總幹事李玉芝表示，該地位於東區海底隧道上蓋，涉及許多技術問題，需與不同政府部門溝通，目前已取得前期和建築工程的費用，項目正施工，預計明年底投入服務，以推動藝術文化發展。

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