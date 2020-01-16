CHICKEEDUCK移走劉曉波像 周小龍：免落入政府

還社民連 暫存民間電台

CHICKEEDUCK行政總裁周小龍昨早返回天后分店，將劉曉波像還予社民連，並由社運人士古思堯接收，送到民間電台位於柴灣康民工業中心的租址暫存。

周小龍與古思堯昨早11時許抵達CHICKEEDUCK天后店，開始將劉曉波像運上貨車，至12時許運離現場，有市民昨早趁雕像未運走前，特地到店外拍照留念。周小龍表示，由於政府部門要求在星期一前移走雕像，為免雕像落入政府手中，與社民連商討後，決定將雕像移離。

擬覓新舖 店內擺放

周小龍續稱，雖現時CHICKEEDUCK租舖非常困難，但未來會努力覓新店舖，在舖內放劉曉波像，予市民經過看見。他說，不怕擺放雕像會違反《港區國安法》，強調相信香港有法治，而香港亦未稱劉曉波觸犯法例。

至於同被指阻街的雙人座椅及可拆式樓梯則仍留在現場，周小龍稱，涉事樓梯在他租用前已放置在現處，惟翻看圖則發現的確違契，已與地政總署商討，冀放寬時間讓他移走樓梯，又質問：「點解過去10年允許，到CHICKEEDUCK租用又唔允許？會令我覺得上頭有指示要針對（我）」。