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初選案擬明年2月訊 被告關押一年 律政司指需時翻譯口供 家屬斥不公

【明報專訊】民主派初選案47人被控串謀顛覆國家政權罪，案件原定押後至本月29日再提訊， 但據了解，律政司以需時翻譯逾萬頁文件及口供為由，去信法院申請押後案件至明年2月7日再提訊。倘獲法院批准，屆時本案33名還押被告已還押近一年，有被告家屬質疑為何控方一年仍未準備好文件，斥律政司做法不公道及荒謬。律政司截稿前沒回覆。

國安法指定法官、總裁判官蘇惠德今年3月批准控方申請將案件押至5月31日提訊，當日控方申請將案件轉介高院，押後至7月8日進行提訊日程序。蘇惠德7月8日再批准控方申請將案件押後至9月23日。蘇惠德其後放病假，本案9月23日再提訊，處理交付高等法院程序，改由國安法指定法官、署理總裁判官羅德泉處理，羅德泉批准押後至11月29日再訊。

劉穎匡女友：是政治操作

據悉，律政司早前去信法院，以需時翻譯逾萬頁文件及口供為由，申請將案件押後至明年2月7日再提訊，有待法院批准。司法機構網頁昨仍顯示案件本月29日在西九龍裁判法院再提訊。

初選案被告劉頴匡的女友黃于喬接受本報查詢時，批評律政司申請押後案件做法「不公道」，不滿現時是「任佢哋玩，是政治操作及政治迫害」。她質疑為何花近一年仍未能準備好相關文件，斥情况荒謬。

邵家臻稱尹兆堅「預咗」

立法會前議員邵家臻昨午到赤柱監獄探望初選案被告、正因去年六四集會案服刑的尹兆堅。對控方申請押後初選案提訊，邵家臻在facebook稱尹兆堅「心裏預咗」，對方更用「心如止水」四字總結，「因為這不只是一次，他覺得我冇期望就冇失望，現在政府做事不怕羞，不單止失信於被告，更失信於法庭」。

47名民主派今年2月底被落案起訴，案件3月提堂後，至今未展開審訊，當中14人先後獲准保釋外出，餘下33人繼續還押、至今已還押逾9個月。

（港區國安法）

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