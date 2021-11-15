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參選人野豬政策 葉劉：人道毁滅好人道 港島其餘6參選人有保留 多倡絕育流放離島

【明報專訊】港島市區近日頻現野豬蹤迹，漁農自然護理署上周五宣布捕捉及人道毁滅在市區出沒的野豬。本報向立法會選舉港島東和港島西參選人查詢對政府做法的立場，7名參選人有6人不贊成或指做法不理想（見表），參選港島東的工聯會吳秋北認為政府要再解釋即捕即殺做法，若「捕捉、絕育、轉移」做得妥當，便毋須以最嚴重方式處理，捕殺令人「有些遺憾」。參選港島西的新民黨葉劉淑儀則認為野豬是野生動物，會傷害人類，「點解唔可以市區即捕即殺？……人道毀滅好人道」。

葉劉：放郊野公園成效低

葉劉淑儀昨在facebook說，對付野豬只靠絕育行不通，漁護署將捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅，是治標不治本。她接受查詢稱，應控制野豬數量，指漁護署捉野豬絕育數目少，將牠們遷到郊野公園要很多人力，且效果低。她指政府未能掌握野豬的數目，認為要定出數目指標，「一定唔可以畀野豬在市區傷人」，或可參考澳洲處理袋鼠做法，獵捕野豬。對於有建制派建議重設民間狩獵隊，她稱必須有發牌制度嚴格規管，否則十分危險。

方龍飛：應懲罰餵食者

港島西參選人、民建聯陳學鋒和非建制派方龍飛均稱，捕捉野豬後應放到偏遠地方。陳稱，在人口密集的市區獵殺野豬有危險，最多只能用麻醉槍，又指政府捕捉野豬後要絕育。方龍飛明言不接受捕殺野豬，認為現時野豬在市區出沒，人為因素大，有人常常餵食，應加強教育和懲罰餵食者。

至於港島東參選人、新民黨廖添誠則稱，不建議一來就殺，與同區參選的民建聯梁熙同稱應將野豬捕捉、絕育、放回大自然。廖說，城市發展破壞野豬居住生態，牠們是逼於無奈走入市區。中科監察潘焯鴻批評，此是政府的問題，捉野豬絕育的問題已拖了數年；又認為絕不可設狩獵隊，即使荒山野嶺亦「周圍都係人」，對港人危害大。

NPV批聲稱「好多」但無數據

NPV非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪表示，實地視察過野豬對社區和人的滋擾少，批評漁護署管治思維是將問題消滅，但「應該做的事未做」，「點解麻醉後唔係絕育，而係殺咗佢？」他認為政府若肯做，相信很多義工、獸醫願協助；而野豬在港不可餵飼，政府應加強執法票控。

至於應否重設民間野豬狩獵隊，麥說當年狩獵隊是為農民保護農作物，現時無此需要，「如果畀佢哋在市區狩獵，市民會好驚；但如果只可在郊區，野豬在郊區又關你咩事？」被問到野豬數目「過多」有沒有標準，麥稱漁護署專家一直無法回覆本港有多少野豬，質疑：「唔知幾多，點解話好多呢？」

漁護署昨回覆稱，人道毀滅外，署方會考慮、評估包括狩獵等其他方法處理野豬的可行性。香港野豬關注組與4團體發起「野豬無罪」聯署，要求撤回人道毁滅政策等做法，至昨午5時半，聯署人數逾5萬。

明報記者

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