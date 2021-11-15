灣仔區院遷加路連山道 法庭70個增三成

司法機構向灣仔區議會提交文件稱，新大樓提供3.01萬平方米淨作業樓面，內設70個法庭，較現時的53個增32%，有助應付增加的案件量，縮短案件輪候時間，包括大型刑事法庭，以及不同面積的刑事和民事法庭；每個法庭內配置資訊科技和視聽設備，並將設更多公眾座位。

雙塔式設計 助保留古樹名木

司法機構稱，新大樓會提供額外空間設置視像會議設施，以支援遙距聆訊，亦提供與法庭運作相關的設施，如律師及訴訟人會面室、證人等候室、受保護證人室和視像會議室等。

為保障法庭使用者安全，新大樓將實施中央保安檢查程序，使用者進入大樓時，須接受金屬探測器檢查，其隨身物品亦須接受安檢；大樓內亦將適當分隔公眾設施、法官及司法人員和法院職員的範圍，以及受保護證人設施和被告人的範圍。

司法機構表示，新大樓將採用「雙塔式」設計，兩座塔樓之間設架空連接橋，便利法院內部運作，並指有關設計有助保留現時位處用地中央的古樹名木。根據去年9月樹木普查，新大樓用地範圍及毗鄰現有約24棵樹木，均為常見樹木品種，包括一棵古樹名木，因應發展將移除13棵樹，其餘11棵包括古樹則原址保留。

司法機構稱，明年第二季向立法會申請撥款，若獲批准於明年中開展工程，料2026年底竣工。