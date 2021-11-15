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疫下百億創6萬職位 迄今聘4萬人

【明報專訊】政府因應疫情，先後兩度撥款共132億元，在公私營機構創造有時限職位。公務員事務局表示，截至今年10月底，兩輪創造職位計劃已創造約6萬個職位，至今共約4萬人入職，其中首輪3萬個職位已近悉數入職，第二輪的3萬個職位，約1萬人入職，其餘2萬個仍正招聘，包括為配合抗疫措施而設、技術要求較低的職位。

獲聘行政服務助理 大學生：儲經驗考政府工

24歲的劉兆軒，去年中工業工程及物流管理學畢業，惟正值失業率高企，他花了半年時間、應徵約10份與其專業相關的職位，僅兩三份有回音，他最後獲聘於華潤物流擔任物流助理，是計劃下在私營機構創造的職位，今年2月入職。他說，網上商店發展蓬勃，加上近年建設多，看好物流及工程業前景，但如畢業後一直找不到相關工作，便可能逼於無奈投身其他行業。

23歲的王灝文同樣去年大學畢業，他去年10月獲政府聘用為計劃下新設的行政服務助理，於在職家庭及學生資助事務處工作逾半年，今年5月成功投考政府二級行政主任。王一直希望畢業後成為公務員，認為計劃下新設的行政服務助理門檻不高，薪酬對畢業生吸引，亦能累積在政府工作的經驗，有助他投考公務員。

在創造職位計劃下，勞工處及香港中國企業協會去年底合作推出資助計劃，資助在港的中資企業聘請2019至2021年畢業的大學畢業生，共380多間企業參與，包括銀行、能源、建築等行業，提供逾4500個職位，至今聘請逾2500名畢業生。

勞工處高級勞工事務主任楊子傑稱，受聘畢業生中，三分二是公司長期聘用，其餘三分一是有限期的合約聘用，相信公司會根據業務需要，決定是否繼續聘用；隨着失業率下跌，很多行業慢慢恢復，相信就業市場持續向好。

公務員事務局稱，創造職位計劃自去年推出後反應不錯。至於計劃過後，私營企業會否續聘有關員工，局方稱，相信長遠而言企業會按照業務需要決定。

相關字詞﹕失業率 勞工處 有時限職位

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