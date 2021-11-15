確診國泰機師已打三針 南非抵港男初確

大角嘴凱帆軒沒確診 青衣藍澄灣強檢

此外，一名由南非抵港的36歲男子在檢疫期間初步確診，帶有N501Y變異病毒株，他已接種兩針復必泰，其居住的青衣藍澄灣5座納入強制檢測。

國泰航空表示，為配合衛生當局要求，自11月1日起曾於德國法蘭克福逗留的機組人員，須在檢疫中心隔離21天；又稱已安排在法蘭克福的機組人員轉換酒店，並會盡快暫停貨機機組人員在當地停留。

政府動員320人落實圍封檢測及執法行動，截至昨凌晨1時，約1400名居民接受檢測，當中沒發現確診個案。政府派員到訪約880戶，當中約300戶在過程中沒應門，當局會採取措施跟進。

政府昨早約7時完成強制檢測行動後，共檢查了約560人的檢測報告，發現有48人未接受強檢，已向他們發出強制檢測令，當中有人被處定額罰款5000元。執法行動昨日上午11時15分完結。

此外，北大嶼山醫院香港感染控制中心隔離病房的抽氣系統一日內兩度故障，令3個病格的負壓增加，觸發警報。九龍西醫院聯網表示，故障期間病格一直維持負壓，沒增加感染風險，涉事病格內留醫的兩名病人獲轉到其他病格。

（新冠疫情）