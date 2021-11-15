羅致光：外傭確診率跌 按情况調整名額

羅致光在網誌表示，政府調整外傭指定檢疫設施數目和入住名額，每日來港外傭人數已逐步回升，由9月上半月的平均每日28.3人，上升至10月下半月的63.7人，至11月上旬增至107.2人。

過去兩個月，外傭到港後的確診率有下跌趨勢。10月上半月菲傭和印傭的抵港確診率，分別為2.07%及1.93%；10月下半月有關確診率則分別下跌至1.85%和0.74%。不過，相對整體10月外地抵港已接種疫苗人士的0.55%確診率，到港外傭確診率仍偏高。

印尼疫情放緩 梁子超倡增印傭名額

羅稱，政府會觀察菲律賓和印尼疫情、疫苗接種率、到港後確診率的變化，調整兩地輸入外傭的進度。由12月8日起，沙田萬怡酒店將成為外傭指定檢疫設施，取代荃灣絲麗酒店，提供500房間，每晚房價650元。

香港僱傭公會主席陳東風說，目前每日約100宗聘請新外傭申請，仍有6000名菲傭及印傭滯留當地，建議政府將印尼列入中風險地區，相信可紓緩「搶房」檢疫的問題。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，印尼疫情放緩，可考慮增加當地外傭抵港名額，但不適宜調整其風險級別。

葵青貨櫃碼頭前線工須加密檢測

此外，運輸及房屋局昨宣布，今日起葵青貨櫃碼頭前線人員，包括貨物裝卸工人或理貨員、操作組長等，他們離開遠洋貨船後21天內，須接受更頻密檢測。已完成接種疫苗員工須3日一檢，未打針者每日一檢。由本月22日起，船舶服務業前線人員，包括領港員、船務代理公司的登船文員等，亦要按上述要求檢測。

（新冠疫情）